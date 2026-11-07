Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Tối 7/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, nghiên cứu khoa học; đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với thế hệ trẻ phải chủ động nắm bắt tri thức, làm chủ công nghệ, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng; đồng thời biến tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo thành những giá trị cụ thể đóng góp cho xã hội.

Thực tiễn cho thấy sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những phát minh lớn lao hay những công trình mang tầm vóc vĩ mô, mà có thể xuất phát từ chính những vấn đề cụ thể trong lao động, sản xuất và đời sống. Các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” chính là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đó.

Anh Nguyễn Kim Quy cho rằng tinh thần đổi mới, sáng tạo cũng cần được thể hiện trong từng vị trí công tác, từng nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Sáng tạo không chỉ là tạo ra những công trình, sản phẩm mới mà còn là tìm ra những cách làm tốt hơn trong công việc hằng ngày; chủ động đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ nhân dân. Đi cùng với sáng tạo là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp; không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn phải luôn trăn trở, tìm tòi những giải pháp tốt hơn vì lợi ích chung.

Ban tổ chức mong rằng các cá nhân được tuyên dương, các tác giả, nhóm tác giả được trao giải sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự. Mỗi bạn trở thành một hạt nhân tích cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo trong đồng nghiệp và thế hệ trẻ.

Ban tổ chức tuyên dương các cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tại chương trình, Ban tổ chức tuyên dương 45 cá nhân nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2026 và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu trên toàn quốc.

Cùng với hoạt động trao giải, các đại biểu được giao lưu với các gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ và thanh niên tiêu biểu có những sáng kiến, giải pháp nổi bật trong công tác, lao động, nghiên cứu khoa học. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức phát hiện vấn đề từ thực tiễn, nuôi dưỡng ý tưởng và đưa sáng kiến vào ứng dụng.

Với hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo,” thời gian qua, thanh niên Việt Nam đã triển khai tích cực. Một trong những điểm nổi bật của các công trình, giải pháp được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” là tính ứng dụng thực tiễn, hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống, sản xuất và công tác chuyên môn.

Tiêu biểu như sáng kiến "Máy cắt túi ép tự động trong đóng gói dụng cụ y tế" của anh Vũ Hồng Sơn, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và các cộng sự.

Với chi phí đầu tư chỉ khoảng 1 triệu đồng nhưng sáng kiến của anh đã giúp rút ngắn thời gian thao tác từ 20 giây xuống còn 5 giây mỗi túi, nhanh gấp 4 lần so với phương pháp thủ công, đồng thời góp phần chuẩn hóa quy trình đóng gói dụng cụ trước tiệt khuẩn.

Sáng kiến “Hệ thống Robot chia chọn hàng hóa thông minh AGV Sorting Viettel Post” của nhóm tác giả Giang Quốc Hoàn và các cộng sự thuộc Trung tâm Công nghệ, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

Hệ thống làm chủ công nghệ lõi, có khả năng điều phối đồng thời tới 500 robot tự hành, được triển khai tại các trung tâm khai thác của Viettel Post, với công suất xử lý lên tới 9.000 sản phẩm mỗi giờ.

Đáng chú ý, sản phẩm đã được thương mại hóa trong nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc, đạt tổng doanh thu thương mại hóa 12,8 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sản phẩm “Xây dựng trợ lý pháp luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hỏi đáp, tra cứu văn bản pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân” của tác giả Lê Cao Thiên, Phó Đội trưởng, Bí thư Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Sơn La, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ tra cứu quy định pháp luật nhanh chóng, thuận tiện.

Người sử dụng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, dẫn chiếu điều, khoản, điểm của văn bản, kiểm tra hiệu lực và đối chiếu những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung.

Các công trình, giải pháp cho thấy sự chủ động của đoàn viên, thanh niên trong tiếp cận công nghệ mới, phát huy kiến thức chuyên môn và khả năng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn./.

Lan tỏa thông điệp “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” Một điểm nhấn đáng chú ý là trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV,” đó là nhiều bạn trẻ chụp ảnh với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ghi lại khoảnh khắc tham gia hoạt động tình nguyện, hành trình về nguồn.