Động thổ nhà máy chế biến sâu càphê đầu tiên ở Điện Biên

Ngày 11/7, tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Công ty cổ phần Càphê Detech Điện Biên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mường Ảng tổ chức động thổ Nhà máy chế biến sâu càphê Detech Điện Biên. Đây là nhà máy đầu tiên ở tỉnh Điện Biên chế biến sâu hạt càphê Arabica để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.

Nhà máy chế biến sâu càphê được đầu tư xây dựng với mục tiêu hình thành cơ sở chế biến gắn với vùng nguyên liệu; nâng cao giá trị gia tăng của càphê, mắc ca và phụ phẩm càphê; phát triển các sản phẩm chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nông sản và từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại địa phương.

Dự án có tổng diện tích 12,7 ha với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm, khu nhà xưởng sản xuất và hạ tầng kỹ thuật chiếm khoảng 6 ha và hơn 4,7 ha khu vực trồng càphê trải nghiệm.

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Càphê Detech với các xã trồng càphê trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo kế hoạch, nhà máy có công suất chế biến khoảng 5.000 tấn càphê và 7.000 tấn hạt mắc ca mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp đa dạng sản phẩm như càphê nhân xanh, càphê thóc, càphê đặc sản, càphê rang xay; chè Cascara và các sản phẩm từ vỏ quả càphê; các hoạt chất chiết xuất từ phụ phẩm càphê cùng nhiều sản phẩm chế biến sâu khác.

Nhà máy sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất tiên tiến cùng hệ thống xử lý môi trường, tuần hoàn nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đồng thời, dự án sẽ phát triển các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm gắn với càphê, mắc ca và nông sản chế biến.

Tại lễ động thổ, bà Đào Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Càphê Detech chia sẻ: Sự kiện hôm nay là bước đi chiến lược để Detech Coffee hiện thực hóa khát vọng nâng tầm giá trị càphê Điện Biên.

Mỗi hạt càphê mang chỉ dẫn địa lý Mường Ảng sẽ được chế biến bằng công nghệ chuẩn quốc tế. Thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp sinh thái, đơn vị cam kết đồng hành lâu dài, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trao Quyết định Chấp thuận Chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy chế biến sâu càphê Detech Điện Biên, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của đơn vị trong việc nghiên cứu, đề xuất và quyết tâm triển khai dự án tại địa phương.

Để dự án sớm được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; quan tâm đầu tư công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ với người dân trong phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, các sở, ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Mường Ảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục có liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi, đúng quy định và tiến độ đề ra.

Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển vùng nguyên liệu, kết nối với người dân, hợp tác xã để hình thành mối liên kết sản xuất, cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Sau khi các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ nhà máy, Công ty cổ phần Càphê Detech Điện Biên đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm càphê với lãnh đạo 18 xã trên địa bàn tỉnh./.

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