Tuổi trẻ Thông tấn tiên phong đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra ngày 4/11, tại Hà Nội với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho 534 đoàn viên đến từ 22 chi đoàn và đoàn cơ sở trực thuộc.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên TTXVN.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 thành viên, bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đoàn thanh niên TTXVN Lê Minh Đức tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua. Đoàn Thanh niên TTXVN đã tạo dấu ấn đậm nét trên cả hai mặt trận: công tác Đoàn và hoạt động chuyên môn.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho biết bước vào giai đoạn 2025-2030, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế thay đổi nhanh chóng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá mạnh mẽ; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ định hình mọi lĩnh vực phát triển và hoạt động truyền thông. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn, mở ra không gian để hoạt động báo chí phát triển, trong đó thanh niên sẽ đóng vai trò chủ chốt.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đề nghị cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kế thừa truyền thống của ngành. Thanh niên chú trọng học tập và lan tỏa kiến thức về báo chí số, báo chí dữ liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại vào các lĩnh vực công tác và tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số của TTXVN cũng như các đơn vị trực thuộc TTXVN.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang mong muốn lãnh đạo các đơn vị tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên có cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; đảm nhận các công trình, phần việc khó, phát huy được sức trẻ, nhiệt huyết và sự sáng tạo.

Mỗi phong trào, công trình phải là dấu ấn cho sự phát triển của ngành và Đoàn Thanh niên TTXVN. Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ trẻ được đào tạo, được thử thách, được trưởng thành trong công tác Đoàn và qua thực tiễn. Khẩu hiệu “Tuổi trẻ Thông tấn: Tiên phong-Bản lĩnh-Đoàn kết-Sáng tạo-Nhân văn” sẽ là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2022-2025, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho biết công tác chính trị tư tưởng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo. Việc đổi mới phương thức tuyên truyền đa dạng, đặc biệt là Fanpage “Thanh niên TTXVN” đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Các chương trình tọa đàm “Thắp lửa nghề," “Công trình thanh niên chuyển đổi số," sự tham gia tích cực của đoàn viên vào các sự kiện quan trọng của ngành và đất nước đã lan tỏa tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào với ngành và trách nhiệm với nghề.

Đã có 403 giải báo chí các cấp mà các phóng viên, nhà báo trẻ đạt được. Nhiều phóng viên, nhà báo trẻ giành giải thưởng uy tín như Giải Báo chí Quốc gia, Giải “Búa liềm vàng," Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; được vinh danh tại các cuộc thi, giải thưởng báo chí khu vực và quốc tế.

Tuổi trẻ Thông tấn luôn là lực lượng đi đầu, tiên phong trong việc thực hiện các đề tài nóng, sẵn sàng có mặt ở vùng thiên tai, bão lũ, dịch bệnh để phản ánh kịp thời các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Đoàn Thanh niên đã chủ động đề xuất sáng kiến, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nghiệp vụ; tổ chức tọa đàm về ứng dụng AI trong biên dịch, biên tập tin quốc tế, giúp đoàn viên bắt nhịp với xu hướng báo chí hiện đại.

Các phong trào như: Tủ sách Đinh Hữu Dư, Thắp sáng địa chỉ đỏ, Xây nhà tình nghĩa; Xóa nhà tạm, nhà dột nát; Vì một Việt Nam xanh được triển khai sâu rộng.

Đoàn Thanh niên đã hỗ trợ hơn 1.800 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Nói không với tin giả," giúp học sinh nhận diện tin xấu độc, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã giới thiệu 89 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, chiếm gần 80% tổng số đảng viên mới của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thông tấn xã Việt Nam trình bày báo cáo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN Lê Minh Đức cho biết mục tiêu nhiệm kỳ tới là tăng cường học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách Nhà nước và Nghị quyết Đoàn; tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên.

Các cơ sở đoàn sẽ tổ chức ít nhất 20 buổi sinh hoạt chuyên đề và mỗi cơ sở có ít nhất 1 công trình thanh niên gắn với chuyên môn. Đoàn phấn đấu chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học, trao ít nhất 200 giải báo chí, khen thưởng 30 đoàn viên, tặng 10 Tủ sách Đinh Hữu Dư, hỗ trợ 2.000 thiếu nhi khó khăn, trồng 20.000 cây xanh và giới thiệu 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên TTXVN là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ thể hiện ý chí và quyết tâm được đem năng lực, sức trẻ xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tuổi trẻ TTXVN quyết tâm nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, tiếp nối truyền thống hào hùng của ngành, vững bước trong kỉ nguyên mới./.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN lần thứ XXVIII Chiều 4/11, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTXVN lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trọng thể, là ngày hội lớn của tuổi trẻ TTXVN, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến.