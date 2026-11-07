Bắc Ninh chưa có chủ trương sắp xếp 99 xã, phường thành 34 đơn vị

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc sắp xếp 99 xã, phường của thành phố Bắc Ninh thành 34 đơn vị hành chính.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh khẳng định, thông tin về việc sắp xếp 99 xã, phường của thành phố Bắc Ninh thành 34 đơn vị hành chính như nội dung lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Đối với Tờ trình số 1075-TTr/ĐU ngày 2/11/2026 của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, đây là văn bản có thật, được Sở Nội vụ tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Nội dung tờ trình liên quan đến việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, đối với tài liệu được chia sẻ dưới tên gọi Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Bắc Ninh, ghi tháng 8/2026, trong đó đưa ra phương án sắp xếp, sáp nhập 99 xã, phường còn 34 đơn vị, chúng tôi khẳng định tài liệu này không phải do Sở Nội vụ xây dựng, tham mưu hoặc trình cấp có thẩm quyền.

Đây là thông tin giả mạo, sai sự thật, không phản ánh chủ trương hay phương án chính thức của thành phố và đã được Sở Nội vụ thông tin từ tháng 8/2026, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Việc một số tài liệu có hình thức trình bày như văn bản hành chính, kèm theo số hiệu, tên gọi và các phương án cụ thể có thể khiến người tiếp nhận nhầm tưởng đây là tài liệu chính thức.

Vì vậy, người dân cần đặc biệt thận trọng, không căn cứ vào những tài liệu chưa được xác thực để đưa ra nhận định hoặc tiếp tục chia sẻ trên mạng xã hội.

Chúng tôi mong muốn người dân khi tiếp nhận thông tin liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính cần kiểm tra nguồn phát hành, cơ quan ban hành và căn cứ pháp lý của văn bản; đồng thời theo dõi thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan báo chí chính thống, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, trên cơ sở nhiệm vụ do Thường trực Thành ủy và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố giao, Sở Nội vụ Bắc Ninh đã nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Tờ trình số 1075-TTr/ĐU ngày 2/11/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Đây là nhiệm vụ có phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải xem xét đồng bộ giữa tổ chức bộ máy, yêu cầu quản lý nhà nước, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và định hướng không gian phát triển của thành phố.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo là bước tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu và tham mưu theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Đây không phải là quyết định triển khai sáp nhập các xã, phường. Theo đó, Ban Chỉ đạo tập trung rà soát, nghiên cứu các văn bản quy định, cơ chế, chính sách và những định hướng phát triển mới.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương thông tin thêm, trước đó, tại thông báo kết luận phiên giao ban ngày 12/10/2026, Thường trực Thành ủy Bắc Ninh giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính và nghiên cứu các đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân, tiêu biểu. Việc nghiên cứu, đề xuất phải bảo đảm tính khoa học, thận trọng, phù hợp với định hướng phát triển, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và những yêu cầu liên quan theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh chưa có chỉ đạo cụ thể về việc sắp xếp, sáp nhập 99 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Sở Nội vụ cũng chưa xây dựng, tham mưu phương án sắp xếp 99 xã, phường.

Hiện nay, Sở Nội vụ Bắc Ninh đang tập trung nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố có liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính; đồng thời tổng hợp, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn và những yếu tố tác động đến việc tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

Các nội dung nghiên cứu, tham mưu sẽ được thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật./.

Cảnh báo hành vi lan truyền giả mạo văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác và không lan truyền với những thông tin chưa đúng, không phải do cơ quan Nhà nước ban hành, gây hoang mang trong dư luận.