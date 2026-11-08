Lào Cai đào tạo nghề du lịch cho người dân tộc thiểu số để tạo sinh kế bền vững

Xác định người dân tộc thiểu số là lực lượng quan trọng trong phát triển du lịch bền vững, Lào Cai đã và đang đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bản địa, góp phần gìn giữ bản sắc, thu hút du khách.

Chị Thào Thị Khu, hướng dẫn viên tại thôn Giàng Tà Chải, xã Tả Van, thị xã Sa Pa (cũ), nay là xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã có 10 năm gắn bó với nghề.

Ban đầu, chị Khu chỉ dẫn tour theo những gì tự học hỏi. Những năm gần đây, được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn do địa phương và ngành du lịch tổ chức, chị dần hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, từ đó giới thiệu văn hóa bản địa đến du khách một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Chị Khu phấn khởi chia sẻ: Sau khi tham gia các lớp tập huấn, tôi tự tin hơn trong giao tiếp với du khách, nhờ đó, lượng khách liên hệ đặt tour đông và đều hơn trước.

Còn chị Thào Thị Chư, nhân viên buồng phòng tại 1 khách sạn ở phường Sapa, dù mới chỉ học hết Trung học cơ sở nhưng đã tìm được công việc có thu nhập ổn định nhờ trước đó tham gia đào tạo các kỹ năng về nghiệp vụ khách sạn. Khách sạn nơi chị đang làm việc có 60 nhân viên, trong đó khoảng 70% người dân tộc thiểu số.

Lào Cai có khoảng 29.200 lao động đang làm việc trong lĩnh vực du lịch, trong đó, hơn 14.000 lao động trực tiếp. Những con số này cho thấy du lịch đang ngày càng trở thành ngành kinh tế quan trọng và giàu tiềm năng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ lao động này, mỗi năm, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đều tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng từ nguồn ngân sách nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Riêng năm 2024, toàn tỉnh có hơn 500 lượt người tham gia 9 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lễ tân, kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ 4.0.

Sau khi được đào tạo, nhiều bà con đồng bào dân tộc ở vùng cao đã trở thành những người làm du lịch chuyên nghiệp

Ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Lực lượng hướng dẫn viên tại điểm, đặc biệt là người dân tộc thiểu số chính là những “đại sứ du lịch” đưa bản sắc văn hóa dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước.

Tỉnh luôn ưu tiên nguồn lực để nâng cao chất lượng nhân lực du lịch tại chỗ, hướng tới hình ảnh người dân bản địa là những chủ nhà thân thiện, hiểu biết và chuyên nghiệp.

Để làm được điều đó, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo, tổ chức tuyển sinh nhiều ngành nghề phục vụ cho ngành du lịch như kỹ thuật điện công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, kỹ thuật chế biến món ăn và pha chế đồ uống. Lớp đào tạo nghề kỹ năng du lịch cộng đồng cho lao động nông thôn tại xã Y Tý là một ví dụ.

Tham gia lớp học có 33 học viên là lao động người dân tộc thiểu số từ 18 đến 55 tuổi. Với thời gian 2 tháng, các học viên được trang bị các kỹ năng cơ bản về dịch vụ du lịch như: Kỹ năng quản lý và vận hành homestay; kỹ năng chào đón khách, vệ sinh môi trường và nhà ở, nấu ăn, sắp xếp buồng phòng; kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản; hướng dẫn du lịch; kỹ năng giao tiếp...

Còn xã Lùng Phình lại coi đào tạo nghề và việc làm là “chìa khóa” để thay đổi thu nhập. Trong 5 năm, xã Lùng Phình đã giải quyết việc làm mới cho 667 lao động, mở 15 lớp dạy nghề cho 525 lao động.

Mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 50%.

Tính đến hết năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh ước đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 25,3%. Tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số qua đào tạo ước đạt 45%.

Việc chú trọng đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giúp thay đổi sinh kế, gia tăng thu nhập cho người dân bản địa mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Lào Cai.

Với định hướng chiến lược rõ ràng cùng các giải pháp đồng bộ, việc biến mỗi người dân thành một "đại sứ du lịch" chuyên nghiệp sẽ là nền tảng vững chắc để tỉnh Lào Cai hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa trong giai đoạn mới./.

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số để giảm nghèo đa chiều Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã từng bước làm thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế-xã hội, rút ngắn dần khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi.