Lào Cai: Trợ giúp pháp lý, nâng hiểu biết pháp luật cho người dân tộc thiểu số

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), ngày 7/11, tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động thiết thực thuộc Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế” do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF) giai đoạn 2022-2026.

Các đại biểu được trang bị thêm kiến thức cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; chia sẻ kinh nghiệm khắc phục khó khăn trong việc trợ giúp pháp lý thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình; một số án lệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; trao đổi các phương án giải quyết các tình huống được đưa ra tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình Hoàng Hợp cho biết việc tổ chức hội nghị này có ý nghĩa quan trọng trong phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương.

Việc này giúp cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng và người dân có thêm kiến thức và phát huy vai trò cầu nối đưa pháp luật đến gần dân, sát dân hơn; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả, để 365 ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật Việt Nam và hạn chế việc người dân vi phạm pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, Bí thư Chi bộ thôn 12, xã Yên Bình chia sẻ toàn thôn có 4 dân tộc gồm: Kinh, Dao, Tày và Cao Lan sinh sống với 263 hộ dân. Thông qua tập huấn, bà được phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xóa bỏ tập tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Những kiến thức này sẽ giúp bà vận dụng vào thực tiễn nhằm giúp địa phương ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.Hội nghị tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai đã trang bị cho người dân tộc thiểu số, cán bộ và cá nhân có liên quan kiến thức cơ bản về Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Sự kiện này góp phần đưa hoạt động trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân, giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo, đối tượng yếu thế hiểu đúng về quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của bản thân mình.

Hội nghị tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai sẽ kết thúc vào ngày 8/11.

Ông Hà Huy Từ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng cho biết, Trung tâm được Hội Luật gia Việt Nam thành lập ngày 16/1/2008. Từ khi thành lập, Trung tâm đã thực hiện tư vấn, tuyên truyền luật miễn phí cho hàng nghìn người yếu thế, các đối tượng dễ bị tổn thương trong các vụ án dân sự, hình sự, lao động.

Năm 2025, Trung tâm được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với sự hỗ trợ của Quỹ phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF), triển khai 2 đề xuất Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về luật hôn nhân và gia đình cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người nghèo tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lào Cai.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ nòng cốt ở cơ sở là những người có uy tín tại địa phương, già làng, trưởng bản, chi hội phụ nữ, ban công tác mặt trận tại thôn bản các xã, đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc, phụ nữ tại các địa phương./.

