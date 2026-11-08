Giao dự án giảm nghèo quy mô dưới 500 triệu đồng cho Ban phát triển thôn quản lý

Theo Nghị định 387/2026/NĐ-CP, cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 phân cấp mạnh mẽ về cơ sở.

Các dự án quy mô dưới 500 triệu đồng được giao cho cộng đồng tự thực hiện qua Ban phát triển thôn, đồng thời yêu cầu dành tối thiểu 70% kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Giữa tháng 10/2026, tại hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư có trọng điểm.

Các nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất tại địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế được ưu tiên; tuyệt đối không đầu tư dàn trải, trùng lặp và không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Để hiện thực hóa, Nghị định 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã thiết kế lại toàn bộ chu trình nguồn lực, mở rộng huy động sang tín dụng chính sách, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% tổng mức đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn đặc biệt khó khăn. Các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản trên địa bàn một xã được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý với thủ tục đơn giản hóa.

Riêng dự án dưới 500 triệu đồng có thể giao cho cộng đồng tự thực hiện qua Ban phát triển thôn.

Đáng chú ý, đối với cơ chế thực hiện theo nhiệm vụ, quy định bắt buộc phải dành tối thiểu 70% kinh phí để hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Bộ, Cơ quan trung ương và địa phương được chủ động phân bổ và điều chỉnh nguồn lực nhưng phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung; không làm thay đổi điều kiện thụ hưởng hoặc giảm hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Ngân sách trung ương của chương trình cũng không được dùng để chi tiền lương, phụ cấp hoạt động bộ máy hay nhiệm vụ quản lý nhà nước./.