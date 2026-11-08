Huế cảnh báo lũ trên các sông từ báo động 2 trở lên do mưa lớn

Chiều 8/11, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế phát thông tin cảnh báo lũ trên các sông trên địa bàn thành phố, từ ngày 9-12/11, do mưa lớn.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Cảnh báo, từ ngày 9-12/11, trên các sông ở thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 và trên báo động 2.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cảnh báo tác động của lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội.

Dự báo, từ ngày 9-12/11, trên địa bàn tại thành phố Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Ứng phó với mưa lớn, chiều cùng ngày, hồ Tả Trạch điều tiết nước xuống hạ lưu sông Hương, lưu lượng qua cổng xả sâu khoảng từ 110 m³/s-150 m³/s, lưu lượng qua nhà máy thủy điện 80 m³/s; tổng lưu lượng xả từ 190 m³/s-230 m³/s.

Lúc 10 giờ ngày 9/11, hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 900 m3/s. Lúc 8 giờ cùng ngày, hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1), vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 500 m3/s.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ra Công điện về việc, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động theo dõi chặt chẽ dự báo, diễn biến mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, nhà nước.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi không bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí lực lượng phù hợp để theo dõi, cảnh báo và chủ động ứng phó.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật, nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó, làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Phú Thọ, lũ trên sông Trà Khúc Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến tại trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn và các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.