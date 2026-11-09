Ninh Bình: Rà soát kỹ từng hộ khó khăn để dạy đúng nghề, trao đúng việc

Những ngày cuối tháng 10/2026, cán bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát lại danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026.

Điểm mới của đợt rà soát lần này là không chỉ đếm số hộ khó khăn để phát tiền trợ cấp, mà phải tìm hiểu cặn kẽ hoàn cảnh từng gia đình đang thiếu nghề gì, cần hỗ trợ công cụ làm ăn ra sao để giúp bà con tự vươn lên.

Theo Công văn số 7508/UBND-VP3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, toàn bộ việc kiểm tra ở cơ sở phải hoàn tất trước ngày 06/11/2026 và tổng hợp báo cáo toàn tỉnh trước ngày 10/11/2026.

Từ các buổi tập huấn nghiệp vụ tại phường Nam Định hay kế hoạch triển khai ở xã Phát Diệm, xã Trực Ninh, điều tra viên đều phải ghi rõ nguyên nhân nghèo và những chiều thiếu hụt cụ thể của từng hộ, từ việc làm, tay nghề lao động đến y tế, giáo dục, nhà ở và thông tin.

Cách làm kỹ lưỡng từ thôn, xóm này giúp tỉnh phân bổ đúng chỗ nguồn kinh phí khoảng 100 tỷ đồng dành cho đào tạo nghề nông thôn giai đoạn 2026–2030.

Hộ nào còn sức lao động nhưng thiếu tay nghề sẽ được giới thiệu vào các lớp học nghề ngắn hạn hoặc vay vốn ưu đãi mở rộng chăn nuôi, trồng trọt; hộ nào vướng khó khăn về sức khỏe, học hành của con cái sẽ được nối với chính sách an sinh tương ứng.

Trên cơ sở dữ liệu thực tế năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2027-2030 để trình tỉnh ngay trong quý I/2027.

Từ mức nghèo đa chiều 2,87% đầu kỳ, tỉnh Ninh Bình đang hướng tới mục tiêu giảm hơn 23.500 hộ nghèo vào năm 2030 giúp người dân có việc làm ổn định để không rơi lại vào cảnh thiếu trước hụt sau./.

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo Trong những năm qua, Hải Phòng xác định đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước một bước và Hải Phòng đã tiên phong, với nhiều chính sách an sinh xã hội có mức hỗ trợ đứng đầu cả nước.