Gia Lai khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Trước dự báo mưa lớn trên diện rộng từ ngày 9 đến 12-11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm, tổ chức sơ tán ngay các hộ dân tại vị trí có nguy cơ cao đến nơi an toàn, không chờ đến khi thiên tai xảy ra; hoàn thành trong sáng 9/11.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Việc ứng phó phải được triển khai quyết liệt theo phương châm "4 tại chỗ," lấy bảo vệ tính mạng nhân dân làm ưu tiên hàng đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã, phường hoàn thành việc rà soát, xác định cụ thể từng thôn, khu dân cư, từng hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và tổ chức sơ tán ngay các hộ có nguy cơ cao trong sáng 9/11, không chờ đến khi thiên tai xảy ra. Các địa phương phải kích hoạt phương án ứng phó đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, người chỉ huy tại các vị trí xung yếu; chuẩn bị phương tiện cứu hộ cơ động như xuồng, thuyền nhỏ, áo phao, dây cứu sinh. Đồng thời, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các điều kiện thiết yếu tại nơi sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ."

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay trong tối nay, Ủy ban Nhân dân Phường Quy Nhơn đã vận động người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở sơ tán ngay trong đêm, nhất là khu vực núi Một và núi Bà Hỏa.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết chiều và tối nay tại khu vực Quy Nhơn xuất hiện mưa lớn. Địa phương đã đang vận động người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao như núi Một, núi Bà Hỏa và một số điểm xung yếu chủ động sơ tán.

"Nhận định tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân phường đã phân công cán bộ vận động người dân tại các khu vực núi có nguy cơ sạt lở khẩn trương sơ tán về nhà người thân đến nơi an toàn . Các lực lượng chức năng và tổ dân phố đã thông báo đến từng hộ, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật để chủ động phòng tránh. Ủy ban Nhân dân phường đã bố trí các điểm tập trung tại trụ sở tổ dân phố nhằm bảo đảm việc sơ tán người dân diễn ra nhanh chóng," Ông Hoàng cho biết thêm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Việc ứng phó phải được triển khai quyết liệt theo phương châm "4 tại chỗ," lấy bảo vệ tính mạng nhân dân làm ưu tiên hàng đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ cần khẩn trương thực hiện. Theo đó, xác định các khu vực trọng điểm, chủ động sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, các địa phương tập trung rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm và chủ động sơ tán người dân. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã, phường hoàn thành việc rà soát, xác định cụ thể từng thôn, khu dân cư, từng hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và tổ chức sơ tán ngay các hộ có nguy cơ cao trong sáng 9-11, không chờ đến khi thiên tai xảy ra.

Các địa phương phải kích hoạt phương án ứng phó đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, người chỉ huy tại các vị trí xung yếu; chuẩn bị phương tiện cứu hộ cơ động như xuồng, thuyền nhỏ, áo phao, dây cứu sinh. Đồng thời, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các điều kiện thiết yếu tại nơi sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ." Các điểm ngập sâu, ngầm, tràn và khu vực sạt lở phải được tổ chức kiểm tra, canh gác, cảnh báo; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn./.

Huế cảnh báo lũ trên các sông từ báo động 2 trở lên do mưa lớn T ngày 9-12/11, trên các sông ở thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 và trên báo động 2. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm