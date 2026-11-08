Lan tỏa tinh thần vì sức khỏe cộng đồng của thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga

Chợ Sadovod là nơi có hơn 2.000 người Việt Nam đang kinh doanh buôn bán. Thời gian làm việc dài trong ngày dễ làm nhiều người quên đi vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Đó là lý do mà những bác sỹ trẻ trong Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga chọn nơi đây để phổ biến những kiến thức y tế thường thức đến với bà con cho dù địa điểm ở khá xa thành phố.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, 4 chuyên đề về 4 vấn đề sức khỏe phổ biến nhất như tim mạch, huyết áp, sơ cứu và cơ xương khớp đã được các sinh viên thạc sỹ, bác sỹ nội trú của câu lạc bộ chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu cả tháng trước. Công phu không hẳn vì nhiều kiến thức, công phu vì những kiến thức khoa học cần phải được diễn giải một cách phổ thông nhất, dễ hiểu nhất, dễ nhớ nhất với bà con.

Các bác sỹ trẻ trong câu lạc bộ đã bắt đầu từ những vấn đề mà ai cũng có thể gặp trong điều kiện khí hậu giá lạnh. Đó có thể là cơn khó chịu vào buổi sáng, là cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân, là những tình huống mà nếu thiếu hiểu biết cơ bản thì sẽ mất thời gian sơ cứu ban đầu quý báu trước khi tìm đến được cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa. Chính vì vậy, chỉ sau vài lời giới thiệu đã có thể nhận thấy sự chú ý tăng rõ rệt từ phía những người nghe, vốn chưa từng nghĩ trong cộng đồng có những người sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Ông Lê Xuấn Tiến, một tiểu thương ở chợ Sadovod, cho biết vì đặc thù hoạt động kinh doanh, tất cả bà con buôn bán ở chợ đều đi làm từ sáng tới tối suốt 364 ngày trong năm. Thời gian bận rộn cộng thêm hạn chế về ngôn ngữ, sự khác biệt về hệ thống y tế khiến bà con gặp rào cản rất lớn trong việc chăm lo cho sức khỏe bản thân và gia đình. Giờ đây với sự ra mắt của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga, bà con rất vui mừng, được có thêm kiến thức y tế thường thức, và nhất là cảm nhận được mối gắn kết đồng bào ở nơi xa xứ.

Tiếp nối những việc làm vì cộng đồng từ thời đại dịch COVID-19, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga đã chính thức thành lập từ tháng 2/2026, và vẫn đang tiếp tục mở rộng về địa lý do trong hơn 5.000 sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, chỉ có khoảng 100 bạn theo học ngành y và rải rác tại nhiều thành phố. câu lạc bộ đã chọn cho mình một hướng đi rõ ràng - học đi đôi với hành, vì sức khỏe cộng đồng.

Tiếp nối kinh nghiệm hỗ trợ cộng đồng từ thời đại dịch, những thạc sỹ y khoa, bác sỹ nội trú đã quyết tâm cống hiến kiến thức và kỹ năng chuyên môn của mình cho mọi đồng bào mà không chờ đến ngày chính thức khoác lên tấm áo blu trắng. Một lịch trình các chuyên đề đã được xây dựng để các bạn có thể vừa đi học, đi thực tập, vừa dành thời gian đến với bà con.

Ngoài những buổi phổ biến kiến thức và giải đáp thắc mắc về chăm sóc sức khỏe, câu lạc bộ còn sử dụng các trang mạng xã hội để tập hợp những nhu cầu của bà con, từ đó cung cấp sự hỗ trợ được kịp thời và rộng khắp hơn.

Chủ nhiệm câu lạc bộ, anh Phan Tuấn Cường là một bác sỹ xương khớp, sinh ra và lớn lên tại Nga; giờ đây, đối với anh, việc dùng kiến thức chuyên môn của mình giúp đỡ đồng bào cũng như là dành sự chăm sóc cho chính cha mẹ mình. Với anh, cơ hội thực hành là hành trang quý giá, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cho nghề nghiệp sau này.

Còn với bác sỹ nội trú chuyên ngành phẫu thuật tim mạch Lê Thị Thùy Linh, gần một tháng chuẩn bị cho chuyên đề về các vấn đề tim mạch đã giúp em cảm nhận bản thân trên cương vị mới - từ một người học, tiếp thu kiến thức sang người truyền đạt kiến thức và trực tiếp điều trị.

Việc chọn lựa và thể hiện nội dung chuyên đề khiến em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa quan trọng của lời Bác Hồ dạy "Học đi đôi với hành;" dù đã đang là bác sỹ nội trú, với Linh, kinh nghiệm thực tế vẫn là vốn quý không dễ có được nếu không tích cực tham gia các hoạt động với cộng đồng. Ở chiều ngược lại, chính kinh nghiệm tiếp xúc với bà con giúp bác sỹ nội trú trẻ có những kỹ năng tìm hiểu, học và hỏi mới và thực tiễn hơn trong thời gian học tập.

Trên cương vị Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, anh Bùi Tuấn Anh cho biết, chỉ thị số 07 hồi tháng 7 vừa qua của Bộ Chính trị là văn bản quan trọng về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" thực sự liên quan sát sườn đến trách nhiệm của những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga. Từ đó, việc gắn học tập với thực tiễn trở thành nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong hoạt động của hội và được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức tập hợp, như tổ chức hội thảo khoa học về các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam cũng là sân chơi kỹ năng mềm của các bạn trẻ; trong đó, câu lạc bộ là hình thức được phát triển mạnh nhất.

Hiện hội có 8 câu lạc bộ hoạt động trên nhiều lĩnh vực y tế, du lịch, dạy tiếng Việt, hướng nghiệp... Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ chỉ mới được thành lập, nhưng sự quan tâm của bà con bước đầu khẳng định câu lạc bộ đã đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng.

Chia sẻ những kiến thức, kỹ năng y khoa thiết thực cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nga, đặc biệt là người lao động, người cao tuổi và những người còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế bản địa, những thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã vừa học vừa hành, vừa trải nghiệm thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm cho nghề nghiệp vinh quang mà đòi hỏi khổ luyện, vừa lan tỏa hình ảnh đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Nga trách nhiệm, nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến./.

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