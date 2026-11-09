Thời tiết ngày 9/11: Bắc Bộ chuyển rét, Trung Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (9/11), không khí lạnh đã tác động đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ lúc 1 giờ sáng phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi từ 18-21 độ C; tại đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật 8.

Trên đất liền, ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội, sáng sớm 9/11 không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Trong sáng 9/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá trong và giờ tới tại Hà Nội.

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, hiện nay, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các khu vực đang có mây đối lưu bao gồm: Đa Phúc, Bất Bạt, Ba Vì, Suối Hai, Quốc Oai, Dương Hòa, Sơn Đồng, Hoài Đức, Tây Tựu, Thượng Cát, Phú Diễn, Thiên Lộc, Đông Ngạc, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Nội Bài, Xuân Đỉnh, Phú Thượng, Phúc Thịnh, Ngọc Hà, Vĩnh Thanh, Tây Hồ, Hồng Hà, Sóc Sơn, Bồ Đề, Đông Anh, Thư Lâm, Việt Hưng, Phù Đổng, Hưng Đạo, Chương Mỹ và An Khánh. Vùng mây đối lưu có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng.

Dự báo, trong 2 giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông tại các phường, xã: Đa Phúc, Phù Đổng, Việt Hưng, Thư Lâm, Đông Anh, Bồ Đề, Sóc Sơn, Hồng Hà, Tây Hồ, Vĩnh Thanh, Ngọc Hà, Phúc Thịnh, Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nội Bài, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Đông Ngạc, Thiên Lộc, Phú Diễn, Quang Minh, Thượng Cát, Xuân Phương, Tây Tựu, Mê Linh, An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Ô Diên, Chương Mỹ, Tiến Thắng, Dương Hòa, Hưng Đạo, Đan Phượng, Yên Lãng, Quốc Oai, Liên Minh, Hát Môn, Tây Phương, Kiều Phú, Phúc Lộc, Thạch Thất, Hạ Bằng, Phú Cát, Phúc Thọ, Hòa Lạc, Đoài Phương, Yên Xuân, Suối Hai, Ba Vì, Bất Bạt, Thuận An, Long Biên, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Từ Liêm, Tây Mỗ, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trung Giã, Kim Anh và các khu vực khác trên địa bàn thành phố.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Ngoài ra, tại các khu vực có địa hình đồi núi, cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong mưa dông, người dân tại các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Trong sáng 9/11, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam tỉnh Nghệ An ngày 9/11 có mưa to đến rất to và dông.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, ngày và đêm 9/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ khiến thời tiết chuyển rét. Nhiều nơi có mưa rào, mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Trên biển, ngày và đêm 9/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; ở vịnh Bắc Bộ 2,0-4,0m. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo, ngày 10/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh. Đêm gió giảm dần.

Ngày và đêm 10/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, ngày có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Thời tiết cụ thể các khu vực khác trên cả nước như sau:

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời chuyển rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất từ 18-20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế

- Nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi. Phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C./.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.