Nghệ An khẩn trương điều tra nguyên nhân trâu, bò chết hàng loạt

Ngày 9/11, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Kiệm (Nghệ An) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thú y tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch, khoanh vùng và làm rõ nguyên nhân vụ việc đàn gia súc 41 con trâu, bò trên địa bàn bị chết hàng loạt trong những ngày qua.

Tình trạng trâu, bò của người dân địa phương bị chết đột ngột xuất hiện khoảng một tuần nay và có dấu hiệu lan rộng nhanh chóng.

Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã Hữu Kiệm, tính đến ngày 7/11, toàn xã mới ghi nhận 21 con gia súc bị chết. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai ngày, tính đến sáng ngày 9/11, số lượng trâu, bò thiệt hại đã tăng gần gấp đôi, lên tới 41 con.

Dịch bệnh tập trung chủ yếu tại các bản thuộc khu vực xã Bảo Nam cũ; trong đó, gia đình ông Ven Phò Thủy (trú tại bản Khe Nạp) chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 19 con trâu, bò bị chết. Nhiều con khác trong đàn của gia đình ông cũng đang có những biểu hiện phát bệnh tương tự.

“Qua kết quả kiểm tra lâm sàng ban đầu trên các mẫu gia súc bị chết, lực lượng thú y ghi nhận các triệu chứng điển hình như: sốt cao, sưng cổ, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở và chết rất nhanh. Cơ quan chuyên môn nhận định nhiều khả năng đàn vật nuôi bị mắc bệnh tụ huyết trùng cấp tính. Tuy nhiên, để xác định chính xác chủng loại virus, vi khuẩn gây bệnh và đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất, cơ quan chức năng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm chính thức từ các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi”, ông Nguyễn Văn Long cho biết thêm.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến các hộ chăn nuôi tại địa phương vô cùng hoang mang, lo lắng bởi trâu, bò vốn là tài sản, sinh kế lớn nhất của người dân nơi đây.

Trước mắt, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng, chính quyền địa phương cùng Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An đã lập tức thực hiện khoanh vùng dịch.

Toàn bộ số trâu, bò bị chết đã được tiêu hủy theo đúng quy trình an toàn sinh học; đồng thời, lực lượng chức năng đã cấp phát hóa chất, tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, các khu vực chăn thả công cộng và tiến hành tiêm vắc-xin tổng hợp bao vây ổ dịch cho đàn gia súc còn khỏe mạnh.

Cơ quan thú y địa phương cảnh báo, thời tiết hiện tại đang trong giai đoạn giao mùa, nắng mưa thất thường khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm sút. Đây là điều kiện lý tưởng để các loại bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò phát sinh và bùng phát thành dịch lớn.

Để bảo vệ tài sản của mình, người chăn nuôi cần chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn vật nuôi.

Trong thời gian này, bà con tuyệt đối không được chăn thả rông gia súc trong rừng hay trên các bãi chăn thả chung, tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng và thường xuyên vệ sinh, giữ ấm chuồng trại.

Khi phát hiện trâu, bò có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cán bộ thú y cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối không tự ý bán chạy hoặc vứt xác gia súc bừa bãi ra môi trường./.

Nghệ An chấn chỉnh trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi Các địa phương ghi nhận số lợn chết cao gồm Châu Tiến, Quỳ Châu, Nga My, Tương Dương, Nghĩa Đồng, Lượng Minh. Trong khi đó, việc phòng, chống dịch tại một số nơi vẫn còn hạn chế.