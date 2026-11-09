Thế hệ trẻ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Viện Văn hóa ASEAN KF và Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học của lưu học sinh Việt Nam và Cuộc thi nói song ngữ dành cho con em các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, với chủ đề “Bước đột phá mới trong quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam.”

Chương trình diễn ra ngày 6/11 thu hút đông đảo lưu học sinh, học sinh, phụ huynh cùng đại diện các cơ quan, tổ chức giáo dục và giao lưu văn hóa hai nước.

Đây được xem không chỉ là sân chơi tôn vinh năng lực ngôn ngữ, trí tuệ của thế hệ trẻ mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố nền tảng ngoại giao nhân dân, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia.



Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Jang Ho Ik, Chủ tịch VESAMO nhấn mạnh, trong suốt 24 năm hình thành và phát triển, hội luôn tự hào là nhịp cầu tiên phong trong giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Điểm lại chặng đường đồng hành cùng cộng đồng người Việt, lao động, lưu học sinh và các gia đình đa văn hóa, Chủ tịch VESAMO bày tỏ niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai đang lớn lên với sự bồi đắp ngôn ngữ và văn hóa của cả hai nước.

Ông khẳng định, thông qua hội thảo khoa học và cuộc thi song ngữ năm nay, VESAMO mong muốn tạo ra diễn đàn để thế hệ trẻ chia sẻ tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, qua đó không ngừng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hàn Quốc và Việt Nam vươn lên tầm cao mới.



Trong khi đó, ông Choi Jae Jin, Giám đốc Viện Văn hóa ASEAN KF cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Hàn Quốc và Việt Nam đã không ngừng nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các chương trình nghiên cứu chung và mở rộng giao lưu nhân dân, ông đánh giá sự kiện với chủ đề "Bước nhảy vọt mới trong quan hệ Hàn-Việt" mang ý nghĩa vô cùng thiết thực. Cuộc thi nói song ngữ giúp tôn vinh vai trò kết nối của con em gia đình đa văn hóa, trong khi hội thảo khoa học của các lưu học sinh mở ra những không gian hợp tác mới trong tương lai. Viện Văn hóa ASEAN KF cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, mở rộng các chương trình giáo dục và giao lưu để vun đắp sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước."

Phát biểu tại chương trình, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình đánh giá cao tâm huyết, vai trò chủ động của Chủ tịch VESAMO Jang Ho Ik trong việc khởi xướng các hoạt động ý nghĩa, đồng thời trân trọng cảm ơn Giám đốc Viện Văn hóa ASEAN KF đã quan tâm, tạo điều kiện cơ sở vật chất để sự kiện được triển khai thành công.

Khẳng định cam kết của cơ quan đại diện ngoại giao, Tham tán công sứ cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, trường học, hội đoàn của hai nước để thúc đẩy các hoạt động giao lưu học thuật, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và kết nối cộng đồng; qua đó tạo mọi điều kiện để các sáng kiến của lưu học sinh và con em gia đình đa văn hóa được phát huy hiệu quả.



Điểm nhấn làm bừng sáng không gian giao lưu của sự kiện chính là vòng chung kết Cuộc thi nói song ngữ Việt-Hàn dành cho con em các gia đình đa văn hóa. Trải qua những phần thi đầy cảm xúc, các em nhỏ đã chứng minh sự tự tin, lôi cuốn khi làm chủ trọn vẹn cả hai ngôn ngữ của cha và mẹ.



Xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh tài năng, em Lê Diệu Thảo (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Namhan) đã giành Giải Nhất vô cùng thuyết phục với bài phát biểu mang tựa đề: "Em lớn lên cùng hai ngôn ngữ."

Thông qua lăng kính hồn nhiên nhưng sâu sắc của một đứa trẻ lớn lên trong sự giao thoa văn hóa, bài nói của Diệu Thảo đã chạm đến trái tim người xem khi khắc họa niềm tự hào khi được ôm trọn hai dòng máu, hai tiếng nói, coi đó là món quà quý giá nhất trên hành trình khôn lớn và là nhịp cầu kết nối tình cảm bền chặt giữa hai quê hương.

Bên cạnh đó, giải Nhì của cuộc thi đã thuộc về em Park Hana Quỳnh (học sinh lớp 6, Trường Tiểu học Hewon) với bài thuyết trình đầy cảm cảm hứng về "Tương lai của em."

Các giải Ba và Khuyến khích cũng vinh danh những nỗ lực tuyệt vời của các em học sinh qua các chủ đề gần gũi nhưng mang đậm thông điệp nhân văn như: "Món ăn Việt Nam và ước mơ của em" (em Shin Gam Seung), "Gia đình song ngữ" (em Kim Yu Jun), hay câu chuyện dung dị về tình cảm gia đình qua bài "Người bố mà em yêu nhất trên đời" (em Lê Minh Khang) và "Hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa và một trái tim" (em Jang Hee Young).

Sự thành công của các bài diễn thuyết chính là minh chứng sống động nhất cho sức sống của văn hóa Việt - Hàn trong thế hệ mai sau./.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại châu Âu Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Prague là dịp củng cố sự gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy vai trò thế hệ trẻ và huy động nguồn lực kiều bào đóng góp cho quê hương, đất nước.