Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào 2027

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (1962-2027), 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, đồng thời kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (1967-2027). Trong đó, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 4 năm 2027 dự kiến được tổ chức tại Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm được triển khai nhằm tăng cường giao lưu, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; đồng thời phát huy vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch trong kết nối cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa các quốc gia láng giềng.

Đối với quan hệ Việt Nam-Lào, năm 2027 được xác định là Năm Đoàn kết, Hữu nghị và gắn kết Việt Nam-Lào. Nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản sẽ được tổ chức ở cả hai nước.

Tại Lào, các chương trình dự kiến gồm Tuần Văn hóa Việt Nam, Tuần phim Việt Nam, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, triển lãm ảnh và trưng bày các ấn phẩm báo chí giới thiệu quan hệ hữu nghị hai nước. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ xuất bản, in và phát hành dành cho cán bộ Lào, góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn và nâng cao năng lực hợp tác trong lĩnh vực xuất bản.

Tại Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng được triển khai với chủ đề “Văn hóa-Nhịp cầu gìn giữ truyền thống, kết nối tương lai.” Điểm nhấn là Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam, triển lãm văn hóa, nghệ thuật Lào, triển lãm sách Việt Nam-Lào tại Hà Nội và Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 4 năm 2027 tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào cũng được tổ chức, góp phần lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh các hoạt động song phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; đồng thời tham gia các chương trình hợp tác văn hóa, du lịch ba nước. Trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 2 và Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ba nước lần thứ 4 tại Lào.

Việc tổ chức các hoạt động giao lưu trong năm 2027 không chỉ góp phần kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao mà còn tạo thêm không gian để các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu, chia sẻ và lan tỏa.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 4 tại Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành dịp gặp gỡ, kết nối các địa phương, cộng đồng dân cư vùng biên giới, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.

Tăng cường hợp tác thanh niên giữa hai nước Việt Nam và Lào Hai tổ chức Đoàn của Việt Nam và Lào tiếp tục rà soát việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác, xác định nội dung ưu tiên và tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả.