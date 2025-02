Việt Nam-Lào giao lưu thể thao nâng cao tinh thần đoàn kết

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 15/2, tại Sân Golf Long Thành ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á đã phối hợp tổ chức Giải Golf Hữu nghị Việt Nam-Lào 2025, tranh cúp Nam Á Bank lần thứ I.

Tham dự sự kiện có ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; ông Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Lào; ông Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cùng đông đảo các golfer đến từ các cơ quan, đơn vị của hai nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết đây là một trong các hoạt động nhằm thúc đẩy công tác ngoại giao nhân dân, hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam-Lào.

Đồng thời, đây cũng là dịp để những người chơi golf, doanh nhân và người tham gia giao lưu, kết nối và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, qua đó nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Các golfer tham gia giải chụp ảnh kỷ niệm trước giờ khai mạc giải đấu. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Giải Golf Hữu nghị Việt Nam-Lào 2025 có nhiều hạng mục giải thưởng hấp dẫn. Những người tham gia giải sẽ tranh tài cho các danh hiệu Best Gross cùng các giải Nhất, Nhì, Ba ở các bảng đấu. Cùng với đó, các giải kỹ thuật như Longest Drive, Nearest to the Pin hay Nearest to the Line cũng chờ họ chinh phục.

Ngoài các giải thưởng chính, giải đấu còn mang đến các giải phụ độc đáo nhằm khuyến khích sự tham gia nhiệt tình và sáng tạo của những người chơi golf.

Các giải phụ như giải FairPlay dành cho người chơi golf thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và sự công bằng trong suốt giải đấu; giải Phong cách dành cho những người chơi golf có phong cách thi đấu và thời trang trên sân ấn tượng; Giải Parman dành cho người chơi đem về nhiều điểm par nhất trong suốt giải đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, những người chơi golf bước vào phần tranh tài và cùng nhau thể hiện những kỹ năng và chiến lược của mình trong trong không gian thi đấu đầy hấp dẫn, hòa mình vào không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam -Lào./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy quan hệ thông qua phát triển môn thể thao golf Hiệp hội Golf Việt Nam và Liên đoàn Golf quốc gia Lào ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy sự phát triển chung của môn thể thao golf tại hai nước.