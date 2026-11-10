Lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức đến gần hơn với công chúng trên môi trường số

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp triển khai hoạt động giới thiệu, phân phối sách trên nền tảng số.

Theo đó, ngày 10/11, hai đơn vị chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp xây dựng, phát triển chuyên trang “Mở sách cùng VTV” trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Đây là hoạt động hợp tác nhằm phát huy thế mạnh, nguồn lực và chức năng của hai đơn vị trong thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, quảng bá sách và xuất bản phẩm; đồng thời mở rộng phương thức tiếp cận sách, đưa tri thức đến gần hơn với công chúng trên môi trường số, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa Việt Nam.

Hoạt động này cũng thể hiện sứ mệnh của Cục Xuất bản và Thư viện trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, tạo dựng môi trường và điều kiện thuận lợi để mọi người dân tiếp cận sách, tri thức; từng bước hình thành, nuôi dưỡng thói quen đọc, xây dựng xã hội học tập và phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp xây dựng định hướng, chủ đề và nội dung chuyên trang; đề xuất danh mục sách, tác giả, tác phẩm phù hợp; tổ chức các chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tọa đàm và các hoạt động truyền thông nhằm khơi gợi hứng thú đọc, hình thành thói quen đọc và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Viết Huy)

Đây cũng là cơ sở để kết nối các nhà xuất bản, nhà in, đơn vị phát hành và các đối tác có nhu cầu tham gia; giới thiệu, đề xuất danh mục đầu sách phù hợp để nghiên cứu, lựa chọn đưa lên hệ thống; phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sách và phát triển chương trình bán sách theo chủ đề, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sách và phát triển thị trường xuất bản lành mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu một số thách thức của ngành xuất bản hiện nay như: Sách giả, tình trạng vi phạm bản quyền, các sàn thương mại điện tử thu phí quá cao, trong khi đó, công chúng không còn đọc sách theo cách truyền thống mà dùng AI để tóm tắt sách miễn phí.

Trong bối cảnh đó, VTV mong muốn tạo ra một nền tảng để việc đọc-xem-nghe là một chuỗi trải nghiệm liên tục. Bên cạnh việc cải thiện chất lượng dịch vụ truyền hình thì VTV dùng nền tảng số để khán giả truyền hình đồng thời là những người yêu sách có thể tìm đến sách, qua đó, hỗ trợ phát hành miễn phí sách Nhà nước đặt hàng, hợp tác lan tỏa sách của các đơn vị xuất bản. Tất cả nhằm mục đích để các giá trị văn hóa trong đó có văn hóa đọc đến được với công chúng trên nền tảng số.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy. (Ảnh: Viết Huy)

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng sáng kiến xây dựng chuyên trang “Mở sách cùng VTV” gắn với hoạt động giới thiệu và phân phối sách trên VTVShop, là một hướng đi thiết thực, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức phát triển văn hóa đọc.

Thứ trưởng mong muốn đây không đơn thuần là một kênh quảng bá hay giới thiệu, bán sách, mà từng bước trở thành một không gian truyền cảm hứng đọc, giúp công chúng khám phá những cuốn sách hay, tiếp cận tri thức có chọn lọc, gặp gỡ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu và thuận tiện tìm đến những xuất bản phẩm chính thống, có chất lượng.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy yêu cầu Cục Xuất bản và Thư viện phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm định hướng, hỗ trợ chuyên môn và kết nối các nguồn lực của ngành xuất bản theo nội dung Biên bản ghi nhớ.

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc. (Ảnh: Viết Huy)

Cục cần chủ động phối hợp với Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tham gia đề xuất các chủ đề, nhóm sách, chương trình giới thiệu sách phù hợp với định hướng phát triển văn hóa, giáo dục và nhu cầu của công chúng. Đặc biệt, cần chú trọng những xuất bản phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, kỹ năng sống và đổi mới sáng tạo; những cuốn sách góp phần bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy tinh thần học tập và khát vọng cống hiến.

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc cho rằng hợp tác với VTV không chỉ mở ra một phương thức mới để đưa sách đến với công chúng, mà còn là cơ hội để kết nối sức mạnh của truyền thông, công nghệ và tri thức, góp phần thực hiện sứ mệnh phát triển văn hóa đọc trong xã hội.

Cục trưởng Lưu Đình Phúc bày tỏ mong muốn các nhà xuất bản, cơ sở in, đơn vị phát hành và những người làm sách chủ động tham gia, coi đây không chỉ là một kênh quảng bá, phân phối sản phẩm mà còn là cơ hội đổi mới phương thức hoạt động, phát triển thị trường và đóng góp vào sứ mệnh chung của toàn ngành.

“Thành công của chương trình không chỉ được đo bằng số lượng sách được giới thiệu, số đơn hàng hay lượt tiếp cận trên nền tảng số, mà quan trọng hơn là số người được truyền cảm hứng đọc sách, những thói quen đọc được hình thành và những giá trị tri thức được lan tỏa trong cộng đồng,” Cục trưởng Lưu Đình Phúc nói.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật (trái) và ông Vũ Hoàng Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhã Nam chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Viết Huy)

Đại diện các đơn vị xuất bản, Chủ tịch Tân Việt Books Nguyễn Kim Thoa bày tỏ sự phấn khởi trước sáng kiến quảng bá sách trên nền tảng số, khẳng định đây là sự hỗ trợ thiết thực từ Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào thực tế hành động.

"Đây không chỉ là sự hỗ trợ đối với doanh nghiệp mà còn là việc làm có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Người thụ hưởng là bạn đọc, phụ huynh, trẻ em. Tôi hy vọng rằng mỗi trẻ em Việt Nam lớn lên mang theo hành trang là thói quen đọc sách," bà Kim Thoa nói./.

Hành lang pháp lý kiến tạo cho ngành Xuất bản trong kỷ nguyên số Quốc hội thông qua Luật sửa đổi Luật Xuất bản, mở hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, ứng dụng AI và đưa xuất bản trở thành ngành công nghiệp văn hóa.