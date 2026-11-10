Cuộc thi tài năng múa học sinh, sinh viên: Thí sinh tranh tài ở nhiều loại hình

Chiều 10/11, nhiều cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật phía Bắc đã có mặt tại Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Rạp Kim Mã, Hà Nội) tham dự Cuộc thi “Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.”

Với chủ đề "Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc-Tỏa sáng tương lai," cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Các thí sinh tranh tài ở nhiều loại hình, từ múa cổ điển châu Âu (Ballet), Ballet hiện đại đến múa đương đại, mang đến những sắc màu nghệ thuật đa dạng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi khẳng định nghệ thuật múa là một lĩnh vực sáng tạo đặc thù, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, cảm xúc, tư duy nghệ thuật và quá trình lao động, rèn luyện bền bỉ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, việc xây dựng đội ngũ nhân lực nghệ thuật có trình độ chuyên môn cao, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Điều đó đòi hỏi công tác đào tạo nghệ thuật không chỉ chú trọng kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn còn phải quan tâm bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh sáng tạo, khả năng tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn các thí sinh đến với Cuộc thi không chỉ bằng kỹ thuật biểu diễn đã được rèn luyện mà còn bằng cảm xúc chân thành, tư duy sáng tạo và khát vọng cống hiến. Thành công của mỗi thí sinh không chỉ được đo bằng giải thưởng mà còn ở những trải nghiệm, sự trưởng thành và động lực tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thông qua các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn khai mạc, chương trình giới thiệu hành trình kết nối bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa nghệ thuật múa thế giới và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đối với các cơ sở đào tạo, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện cả về chuyên môn, tư duy nghệ thuật và khả năng sáng tạo.

Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn và sức sáng tạo; đồng thời phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng kế cận cho nền nghệ thuật múa Việt Nam.

Ban tổ chức tặng hoa Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Đợt 1 của Cuộc thi đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận sự tham gia tích cực của các cơ sở đào tạo, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và đặc biệt là tinh thần say mê, nghiêm túc của học sinh, sinh viên.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 10-12/11/2026 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, quy tụ gần 100 thí sinh, đến từ 10 cơ sở đào tạo nghệ thuật, gồm: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội; Học viện Múa Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh./.

Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi múa quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên Cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, góp phần gìn giữ, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy sáng tạo trong nghệ thuật múa.