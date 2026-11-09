'Bóng hình Macondo': Cuộc đối thoại giữa văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez, chương trình “Bóng hình Macondo” (Reflejos de Macondo) sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Xuất bản lần đầu năm 1967, “Trăm năm cô đơn” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Gabriel García Márquez, người được trao Giải Nobel Văn học năm 1982. Câu chuyện về gia tộc Buendía tại ngôi làng Macondo huyền thoại đã trở thành biểu tượng của văn học Mỹ Latinh, khắc họa những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu, ký ức, thân phận con người và sự cô độc qua nhiều thế hệ.

Lấy cảm hứng từ thế giới văn học ấy, “Bóng hình Macondo” được hình thành từ ý tưởng của chuyên gia quản lý văn hóa Sonia Ezquerrena, kết hợp ba ngôn ngữ nghệ thuật: Văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh.

Từng được giới thiệu tại các không gian nghệ thuật quốc tế, "Bóng hình Macondo" mang đến một hình thức thưởng thức nghệ thuật kết hợp giữa triển lãm nhiếp ảnh và hòa nhạc, trong đó mỗi loại hình đều có tiếng nói riêng nhưng cùng hướng đến một nguồn cảm hứng văn học. (Ảnh: HGO)

Không đi theo lối chuyển thể hay tái hiện nguyên vẹn nội dung tiểu thuyết, chương trình lựa chọn cách diễn giải giàu tính sáng tạo, để hình ảnh và âm thanh khơi gợi những liên tưởng về nhân vật, câu chuyện cùng thế giới hiện thực huyền ảo của Gabriel García Márquez.

Điểm nhấn của chương trình là bộ ảnh chân dung do nhiếp ảnh gia người Colombia Óscar Perfer thực hiện, lấy cảm hứng từ những nhân vật tiêu biểu trong "Trăm năm cô đơn."

Với kỹ thuật xử lý ánh sáng mang dấu ấn hội họa cổ điển, các tác phẩm tạo nên những chân dung giàu chiều sâu thị giác, gợi mở thế giới nội tâm cùng sắc thái huyền ảo của các nhân vật văn học.

Khác với một buổi độc tấu piano hay triển lãm nhiếp ảnh thông thường, "Bóng hình Macondo" đặt âm nhạc, hình ảnh và văn chương trong một tổng thể nghệ thuật thống nhất. Khán giả không chỉ thưởng thức những tác phẩm piano đặc sắc, chiêm ngưỡng các bức chân dung nghệ thuật mà còn được mời gọi khám phá chiều sâu của một trong những kiệt tác văn học nổi tiếng thế giới.

Hai nghệ sỹ María José de Bustos (piano, Tây Ban Nha); Óscar Perfer (nhiếp ảnh, Colombia). (Ảnh: HGO)

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