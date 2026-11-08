Chương trình nghệ thuật lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học

Tối 8/11, chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám - Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài” diễn ra tại Hồ Văn, thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám thực hiện.

Kịch bản gồm 3 chương: “Khởi nguồn đạo học,” “Hiền tài đất Việt,” “Sao Khuê minh triết” cùng hoạt cảnh “Vinh quy bái tổ,” góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, đồng thời chuyển tải thông điệp về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với tương lai đất nước.

Một số hình ảnh trong chương trình. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sỹ Yến Lê, Thăng Long, Lan Anh cùng tốp ca, nhóm múa.

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám không chỉ gắn với truyền thống giáo dục, khoa cử và đào tạo nhân tài, mà còn trở thành biểu tượng tiêu biểu của đạo học Việt Nam – nơi hội tụ những giá trị bền vững về hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức, đạo đức và trọng dụng hiền tài.

Nhân dịp này, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết Trung tâm sẽ xuất bản các ấn phẩm tập hợp kết quả nghiên cứu về những danh nhân Việt Nam được thực hiện tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong thời gian qua. Một số hạng mục tại di tích, trong đó có Khuê Văn Các sẽ được tu bổ; đồng thời, các không gian phục vụ khách tham quan, trải nghiệm cũng được bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy giá trị di sản./.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám: Di sản 950 năm và hành trình làm mới trải nghiệm văn hóa Trải qua gần 950 năm, quần thể di tích vẫn giữ được trục không gian đặc trưng với hệ thống cổng, sân, hồ nước, vườn bia Tiến sỹ và các công trình kiến trúc truyền thống nối tiếp nhau, tạo nên một hành trình khám phá xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại.