Hà Nội hợp nhất 2 giải báo chí thành 'Giải báo chí xây dựng và phát triển Thủ đô'

Với mục tiêu phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn mới, ngày 7/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 23-ĐA/TU về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Giải báo chí xây dựng và phát triển Thủ đô” có tên gọi tắt “Giải báo chí Thủ đô,” là giải thưởng thường niên của thành phố Hà Nội, được tổ chức bắt đầu từ năm 2027, với mục tiêu trở thành giải báo chí, truyền thông có uy tín, chất lượng, bản sắc và có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ người làm báo và người làm truyền thông trong cả nước; qua đó khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, sản phẩm về Thủ đô, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.

Giải báo chí đặt mục tiêu hàng năm thu hút từ 50 cơ quan thông tấn báo chí, 150 trang, cổng, bản tin thông tin điện tử trở lên, với từ 1.000 tác phẩm, sản phẩm trở lên tham dự; phấn đấu tăng tối thiểu 10% số lượng cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả tham gia trong mỗi chu kỳ 3 năm. Đồng thời nâng cao tỷ lệ tác phẩm có tính phát hiện, chiều sâu, giá trị thực tiễn và sức lan tỏa; khuyến khích đổi mới phương thức thể hiện, ứng dụng công nghệ và các hình thức truyền thông hiện đại, phấn đấu từ 20% tổng số tác phẩm, sản phẩm tham dự giải trở lên ứng dụng các hình thức thể hiện mới...

Giải được tổ chức trên phạm vi cả nước, dành cho các tác phẩm báo chí, sản phẩm truyền thông về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội được đăng, phát, công bố hợp pháp, đáp ứng điều kiện theo quy định của giải.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm: 1 giải Đặc biệt; 10 giải A; 20 giải B; 30 giải C; 20 giải Chuyên đề và 50 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Giải sẽ có khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu; tôn vinh nhân vật tiêu biểu được phát hiện, phản ánh trong các tác phẩm báo chí tham dự giải...

Đề án nêu rõ: Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô có sự đổi mới toàn diện về tầm nhìn, mục tiêu, không gian phát triển và phương thức quản trị. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, cùng các cơ chế, chính sách chiến lược của Trung ương và Thành phố đang mở ra những thời cơ, động lực phát triển mới; đặt ra nhiều nhiệm vụ lớn, khó, có tính liên ngành và tác động sâu rộng đến đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, báo chí, truyền thông có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, thống nhất nhận thức và hành động, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội; đồng thời phát huy trí tuệ, tâm huyết và nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và sự thay đổi mạnh mẽ của môi trường truyền thông đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động báo chí, từ nội dung, phương thức sản xuất đến cách thức tiếp cận công chúng.

Ranh giới giữa các loại hình báo chí ngày càng được thu hẹp, với sự kết hợp ngày càng sâu rộng giữa báo chí truyền thống, báo chí dữ liệu, sản phẩm đa phương tiện và các hình thức thể hiện mới.

Thực tiễn đó đòi hỏi thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, sức lan tỏa và hiệu quả xã hội của các tác phẩm báo chí, sản phẩm truyền thông về Thủ đô.

Đề án cũng nhận định hiện hai giải báo chí của thành phố Hà Nội là Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch đã qua 8 kỳ tổ chức, khẳng định được uy tín và sức lan tỏa.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, việc tổ chức các giải báo chí của thành phố cần tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển nhanh của báo chí, truyền thông. Qua đó, tạo động lực nâng cao chất lượng tác phẩm, khuyến khích sáng tạo, đồng thời góp phần để báo chí, truyền thông phản ánh sâu sắc, toàn diện và tương xứng với tầm vóc, vị thế và những yêu cầu phát triển mới của Thủ đô.

Đây không chỉ là sự điều chỉnh về phương thức tổ chức giải mà còn nhằm tạo dựng một không gian khuyến khích sáng tạo báo chí, truyền thông về Thủ đô; phát hiện, tôn vinh những tác phẩm có chất lượng, giá trị tư tưởng và sức lan tỏa cao, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh Hà Nội trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, việc tổ chức Giải báo chí Thủ đô cũng đáp ứng quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản quy định “giải báo chí địa phương do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định; mỗi địa phương tổ chức không quá 1 giải báo chí.”

Thành phố cần sắp xếp 2 giải báo chí hiện có thành 1 giải. Quá trình sắp xếp đồng thời là cơ sở để kế thừa kết quả của hai giải, tập trung nguồn lực và đổi mới phương thức tổ chức phù hợp với sự phát triển của báo chí, truyền thông đa phương tiện./.

TTXVN giành giải cơ quan xuất sắc có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao Tại Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX-năm 2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xuất sắc giành 1 giải B; 3 giải C.