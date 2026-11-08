Các nghệ sỹ trẻ trân trọng không gian âm nhạc cộng đồng bên Hồ Gươm

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc, “Tán Đa Show” tại Báo Nhân Dân tiếp tục mở ra không gian để các nghệ sỹ gặp gỡ công chúng, giới thiệu những sáng tạo mới và kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Chương trình tối 7/11 gồm nhiều ca khúc về thầy cô và mái trường, các tiết mục được trình diễn bằng nhạc cụ dân tộc và những sáng tác mang tinh thần đương đại, tạo nên sự đan xen giữa ký ức và hiện tại, giữa những thanh âm quen thuộc và cách thể hiện mới mẻ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của Dương Trần Nghĩa cùng Picker Band. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sỹ trở lại sân khấu trong một diện mạo mới: Thành viên của ban nhạc Picker Band.

Dương Trần Nghĩa xuất hiện cùng nhóm Picker Band. (Ảnh: Thành Đạt)

Chia sẻ về trải nghiệm tại chương trình, Dương Trần Nghĩa cho hay điều đặc biệt của Tán Đa là khoảng cách gần gũi giữa nghệ sỹ và người nghe. Dù từng biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, anh vẫn có cảm giác mới mẻ khi được đứng gần khán giả, nơi ranh giới giữa người biểu diễn và người thưởng thức gần như được xóa nhòa.

Nếu Picker Band đem đến những câu chuyện mang tính chiêm nghiệm của thế hệ trưởng thành, Hoàng Yến Chibi lại tạo nên sắc thái trẻ trung, gần gũi.

Chia sẻ về "Tán Đa Show," Hoàng Yến Chibi nhìn nhận đây không chỉ là dịp để nghệ sỹ trò chuyện gần gũi hơn với người hâm mộ, mà còn là không gian dành cho những gương mặt trẻ chưa được biết đến rộng rãi có cơ hội thể hiện, khẳng định bản thân và đưa âm nhạc đến gần công chúng.

(Ảnh: Thành Đạt)

Đó cũng là một giá trị đáng chú ý của những sân khấu âm nhạc cộng đồng: Không chỉ quy tụ những nghệ sỹ đã có tên tuổi, mà còn tạo điều kiện để những người đang trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng được giới thiệu tiếng nói nghệ thuật của mình.

Với Hoàng Yến Chibi, sự hiện diện tại Tán Đa cũng là dịp để âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sỹ và khán giả. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang đến không khí giải trí mà còn khơi gợi những cảm xúc thân thuộc, những ký ức mà nhiều người có thể tìm thấy trong chính hành trình trưởng thành của mình./.

Báo Nhân Dân 'biến' gốc đa trăm tuổi thành không gian nghệ thuật cộng đồng Từ âm nhạc, nghệ thuật thị giác đến không gian dành cho cộng đồng, chương trình hướng tới tạo nên điểm gặp gỡ giữa di sản và đương đại, ký ức và sáng tạo, nghệ sỹ trẻ và công chúng.

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sỹ nhí Lucy Trà My, Hoàng Trung Hải, nhóm Joon&Giờrachơi. (Ảnh: Thành Đạt)