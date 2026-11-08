Gia Lai: Gần 300 nghệ nhân hội tụ tại đêm hội cồng chiêng quốc tế

Nằm trong chuỗi hoạt động Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026, do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức tại xã Biển Hồ, tối 7/11, tại Quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng quốc tế.

Dự đêm hội cồng chiêng quốc tế, có Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân đoàn 34; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và gần 300 nghệ nhân của 39 đoàn đến từ 10 tỉnh, thành phố: Gia Lai, Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng... cùng hàng ngàn người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Tại lễ khai mạc, hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế cùng người dân đã mãn nhãn thưởng thức hàng loạt tiết mục biểu diễn cồng chiêng, điệu nhảy, các liên khúc cồng chiêng gọi mùa lúa chín, rước nước về làng... ca ngợi đất nước hòa bình, đời sống ấm no phát triển của người dân.

Giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên, tiếng cồng, chiêng âm vang của các đoàn trong đêm hội đã kết nối mọi người trong vòng tay đoàn kết dân tộc.

Theo lịch sử ghi lại, hàng ngàn năm nay, tiếng cồng, chiêng đã trở thành thanh âm thiêng liêng, gắn bó với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc của Tây nguyên đại ngàn.

Tiết mục biểu diễn tại Đêm hội cồng chiêng quốc tế. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Vinh danh tầm ảnh hưởng của cồng chiêng gắn bó với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc, tại lễ khai mạc, tỉnh Gia Lai đã tổ chức công bố Bộ chiêng Ko Đơ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Theo đó, Bộ chiêng Ko Đơ của người Jrai tại Gia Lai là một hiện vật đặc biệt, vừa mang giá trị lịch sử, nghệ thuật, vừa lưu giữ ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bộ chiêng có niên đại khoảng cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm, được chế tác thủ công với kỹ thuật tinh xảo, tạo nên hệ thống âm thanh trầm ấm, ngân vang và hòa quyện độc đáo.

Trải qua hơn một thế kỷ, bộ chiêng được các thế hệ trong gia đình người Jrai gìn giữ, gắn bó với những nghi lễ truyền thống và các sự kiện quan trọng của cộng đồng.

Mỗi tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc, mà còn chuyên chở những câu chuyện về tổ tiên, về tín ngưỡng, về sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng.

Giá trị đặc biệt của Bộ chiêng Ko Đơ không chỉ nằm ở sự quý hiếm, nguyên vẹn của hiện vật, mà còn ở những tri thức dân gian, kỹ thuật chỉnh chiêng, nghệ thuật diễn tấu và ký ức văn hóa được lưu giữ trong từng thanh âm.

Phát biểu tại đêm hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Từ bao đời nay, tiếng cồng, tiếng chiêng đã ngân vang trong đời sống buôn làng Tây Nguyên, từ những nghi lễ thiêng liêng đến các ngày hội cộng đồng.

Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng nói của tâm hồn, là ký ức của cộng đồng, là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, với tổ tiên và với nhau.

Những giá trị đặc sắc ấy đã làm nên Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005, trở thành niềm tự hào của Tây Nguyên và cả dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, Festival năm nay càng thêm ý nghĩa khi Gia Lai vinh dự đón nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia đối với bộ chiêng Ko Đơ. Một bộ chiêng được vinh danh là Bảo vật quốc gia không chỉ bởi giá trị của hiện vật, mà còn bởi những lớp trầm tích văn hóa, những tri thức và ký ức cộng đồng được kết tinh trong đó. Đây là niềm tự hào lớn lao, đồng thời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm gìn giữ những báu vật văn hóa của dân tộc.

Bởi danh hiệu là sự tôn vinh, nhưng gìn giữ được giá trị của di sản cho các thế hệ mai sau mới là trách nhiệm lớn lao nhất.

Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10-8/11, với nhiều hoạt động đặc sắc như giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc giữa các câu lạc bộ, ban nhạc, nhóm nhạc, đơn vị nghệ thuật; phục dựng lễ hội Mừng nhà rông mới của người Jrai; triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”.../.

Gia Lai tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ năm 2026 Festival cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ là sự kiện quy mô quốc gia, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách.