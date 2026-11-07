Đặc sắc Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương”

Tối 7/11, Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ I, năm 2026 do xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai tổ chức đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm đặc sắc.

Lễ hội chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Mường Khương (11/11/1950-11/11/2026) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, con người và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương Nguyễn Đình Thức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, nêu rõ Mường Khương là vùng đất biên cương giàu truyền thống lịch sử, là nơi hội tụ của những giá trị văn hóa đặc sắc và là mái nhà chung của 23 dân tộc anh em. Qua bao thế hệ, các dân tộc nơi đây đã cùng nhau khai phá đất đai, dựng bản, lập làng, lao động sản xuất, bảo vệ quê hương, giữ gìn từng tấc đất biên cương và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

76 năm trôi qua, từ một vùng đất còn nhiều gian khó, Mường Khương đang từng bước đổi thay. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: chè, chuối, quýt ngày càng được chú trọng về chất lượng, quảng bá và phát triển thị trường.

"Những thành quả đó là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đoàn kết, cần cù, sáng tạo, gìn giữ bản sắc văn hóa với khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc Mường Khương qua nhiều thế hệ," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương nhấn mạnh.

Niềm vui của nhân dân các dân tộc xã Mường Khương càng được nhân lên khi trong dịp này được đón nhận Quyết định ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hoá phi vật thể “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai xếp hạng Đền Cây 2 là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa quan trọng đối với những giá trị văn hóa, lịch sử được các thế hệ người dân gìn giữ, trao truyền; đồng thời là niềm tự hào chung của cộng đồng người Pa Dí và nhân dân các dân tộc xã Mường Khương.

Điểm nhấn của lễ hội là Chương trình nghệ thuật "Sắc màu biên cương" với những tiết mục hát, múa, trình diễn trang phục... mang đậm bản sắc các dân tộc trên địa bàn.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có chuỗi hoạt động phong phú, tiêu biểu như: diễu hành đường phố với sự tham gia của 5 dân tộc Mông, Pa Dí, Dao, Nùng, Bố Y; màn trình diễn nghệ thuật, múa dân vũ, múa khèn, múa gậy sênh tiền và múa ô đặc sắc với sự tham gia của đông đảo học sinh đã mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, đậm đà bản sắc truyền thống.

Ngoài ra, các gian hàng nông sản-ẩm thực, trò chơi dân gian, trải nghiệm vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và chợ phiên vùng cao... đều mang đến sức hút riêng, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Lễ hội diễn ra từ ngày 7/11 đến ngày 8/11/2026./.

Lào Cai: Lần đầu tổ chức Lễ hội 'Mường Khương-Sắc màu biên cương' Trong khuôn khổ Lễ hội 'Mường Khương-Sắc màu biên cương,' hoạt động quảng bá, giới thiệu quýt Mường Khương sẽ được tổ chức tại các vườn quýt, giúp du khách trải nghiệm không gian sản xuất nông nghiệp.