Khẳng định vị thế thương hiệu, phát huy giá trị di sản văn hóa Trà Thái Nguyên

Tối 7/11, tại phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình bế mạc Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định Festival đã tạo được sự kết nối giữa di sản văn hóa với phát triển kinh tế, giữa sản phẩm trà với du lịch, giữa người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu Trà Thái Nguyên, quảng bá hình ảnh địa phương giàu bản sắc, năng động, thân thiện và hội nhập.

Tỉnh xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trà; phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và đẩy mạnh du lịch gắn với văn hóa trà.

Festival được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026), là dịp tôn vinh những giá trị của cây chè, sản phẩm trà và văn hóa trà.

Với Thái Nguyên, cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực, sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế mà còn gắn bó mật thiết với đời sống, sinh kế và bản sắc văn hóa cộng đồng.

Đặc biệt, việc “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức, nổi bật là không gian phố đi bộ trung tâm với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà, thưởng trà, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm công nghệ.

Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu” tạo cơ hội trao đổi, kết nối giữa các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tìm kiếm hướng phát triển ngành chè gắn với bảo tồn giá trị truyền thống và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm tại 5 vùng trà tiêu biểu gồm Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Đồng Phúc và Vô Tranh; cuộc thi World Master Tea Việt Nam, triển lãm thành tựu 195 năm xây dựng và phát triển tỉnh, Đêm hội thưởng trà, chuyến tàu di sản cùng nhiều chương trình nghệ thuật… đã góp phần giới thiệu đất và người Thái Nguyên, đưa văn hóa trà đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, hai chương trình âm nhạc quy mô lớn gồm Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” và Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” đã thu hút hơn 58 nghìn khán giả, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Ban tổ chức trao giải Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” cho thí sinh Lý Thu Hằng. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Tại chương trình bế mạc, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026 và danh hiệu “Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026,” góp phần tôn vinh tài năng, kỹ năng thưởng trà, pha trà và lan tỏa văn hóa trà Việt Nam.

Sau Festival, tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trà; phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển du lịch gắn với văn hóa trà, hình thành các sản phẩm đặc trưng tại vùng chè, kết nối với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026 khép lại, nhưng những giá trị văn hóa và cơ hội kết nối, hợp tác được tạo dựng từ sự kiện sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và khẳng định vị thế thương hiệu Trà Thái Nguyên trong nước, quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 36 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh./.

Thái Nguyên: Đêm hội tụ tinh hoa văn hóa trà Việt và thế giới Trong không gian âm nhạc truyền thống, các trà nương thể hiện kỹ thuật pha, rót và mời trà, giới thiệu nét tinh tế trong nghệ thuật thưởng trà, văn hóa giao tiếp và lòng hiếu khách của người Việt.