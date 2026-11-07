Nhà thiết kế Cao Thu Vân: Kết nối cộng đồng, lan tỏa văn hóa áo dài truyền thống

"Không chỉ kết nối những người yêu áo dài, chúng tôi hướng tới gắn kết giữa sáng tạo thời trang với nghệ nhân, làng nghề và những giá trị văn hóa truyền thống," nhà thiết kế Cao Thu Vân chia sẻ khi chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Đưa áo dài vượt ra khỏi không gian lễ hội, trình diễn để tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày là một trong những mục tiêu mà Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam hướng tới. Đây là không gian quy tụ các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nhân, nghệ sỹ và cộng đồng yêu áo dài, cùng tham gia gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của trang phục truyền thống.

Dự lễ ra mắt Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng tối qua, ngày 6/11 có Tiến sỹ Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam; cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nhân, nghệ sỹ, đại diện các tổ chức văn hóa.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và hoạt động văn hóa áo dài, bà Cao Thu Vân cho biết sẽ cùng Ban Chấp hành xây dựng tổ chức, kết nối những cá nhân, đơn vị có chung niềm đam mê và tâm huyết với trang phục truyền thống.

Bên cạnh đó, tập trung gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, chú trọng bản sắc vùng miền và tinh hoa trang phục dân tộc; tổ chức hướng tới xây dựng cộng đồng kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, người mẫu, doanh nhân và những người yêu áo dài; đồng thời tổ chức lễ hội, triển lãm, trình diễn nghệ thuật và quảng bá văn hóa, đưa hình ảnh áo dài đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Các mẫu nhí trình diễn áo dài truyền thống. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, việc khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối các giá trị truyền thống được xác định là một trong những hoạt động quan trọng. “Tôi mong muốn Liên chi hội không chỉ là nơi hội tụ của những người yêu áo dài, mà còn là mái nhà chung của sự đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến,” bà Cao Thu Vân chia sẻ.

Đại diện Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cam kết sẽ kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân với các cơ sở nghề thủ công; qua đó giúp hoạt động sáng tạo thời trang có thêm cơ hội tiếp nối tinh hoa làng nghề, chất liệu, kỹ thuật thủ công và những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Để áo dài có sức sống bền lâu, việc tôn vinh vẻ đẹp và giá trị lịch sử cần đi cùng những cách tiếp cận phù hợp với đời sống hôm nay. Trang phục truyền thống không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội, sự kiện hay trên sàn diễn mà cần tiếp tục được ứng dụng trong sinh hoạt thường ngày, trở thành lựa chọn gần gũi với nhiều thế hệ.

Khi cộng đồng cùng tham gia gìn giữ và sáng tạo, tà áo dài không chỉ được tôn vinh như một biểu tượng văn hóa mà còn có thêm cơ hội hiện diện sinh động trong đời sống đương đại./.

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

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