Bức Tường lần đầu kết hợp cùng Thùy Chi trong album Rock giàu suy tưởng

Sau hơn 30 năm hoạt động và sáng tạo, tối 8/11, ban nhạc Bức Tường chính thức giới thiệu album phòng thu thứ 8 mang tên “TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi.”

Album gồm 10 ca khúc mới, đánh dấu chặng đường âm nhạc tiếp theo của ban nhạc, gửi gắm thông điệp về hành trình mỗi người đối diện với bản thân, vượt qua những giới hạn và gìn giữ những giá trị giữa dòng chảy không ngừng của thời gian.

Điểm khởi nguồn cho ý tưởng của album là hình ảnh chữ EXIT - ký hiệu quen thuộc chỉ lối ra tại những cánh cửa. Tuy nhiên, khi nhìn từ phía đối diện qua một tấm kính, EXIT trở thành TIX3. Sự đảo chiều này không đơn thuần là một cách chơi chữ, mà mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần xuyên suốt của album: Thay vì tiếp tục tìm kiếm lối ra thế giới bên ngoài, đôi khi con người cần quay trở vào bên trong để khám phá và hiểu chính mình.

“TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong album này, lần đầu Bức Tường kết hợp với ca sỹ Thùy Chi, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và nghệ sỹ đàn nguyệt Lê Đức Dũng trong ca khúc chủ đề “Thời gian trôi, trừ riêng tôi,” thể hiện một góc nhìn về mối quan hệ giữa con người và thời gian.

Bên cạnh đó, album còn có sự tham gia của các nghệ sỹ: Hoàng Anh (Sáo trúc), Trần Xuân Hoà (bộ gõ) trong ca khúc “Trên đỉnh gió” (một bản phóng tác dân ca “Inh Lả ơi”). Sự xuất hiện của những gương mặt tên tuổi Lưu Quang Minh, DuongK, Kent Trần, Hoàng Anh DoubleK… cũng mang tới những không gian âm nhạc mới mẻ của Bức Tường trong album này.

Với TIX3, Bức Tường tiếp tục chơi thứ Rock đặc trưng của mình, với sự hấp dẫn của giai điệu cùng ca từ luôn khiến người nghe phải suy ngẫm, đồng thời mở rộng không gian biểu đạt và tìm kiếm những sắc thái cảm xúc mới thông qua những sự kết hợp và thử nghiệm.

Trưởng ban nhạc, nhạc sỹ Trần Tuấn Hùng chia sẻ trong buổi giới thiệu album. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“TIX3 với sự tham gia của những nhân tố mới: Tăng Xuân Kiên (bass) và Nguyễn Việt Lâm (vocal), là những nguồn năng lượng mới và sự hứng khởi trong hành trình tiếp theo của Bức Tường. Có lẽ cánh cửa khó bước qua nhất chính là cánh cửa dẫn vào bên trong mỗi chúng ta. Và Bức Tường hy vọng âm nhạc của mình sẽ là người bạn đồng hành trên hành trình ấy,” Trưởng ban nhạc, nhạc sỹ Trần Tuấn Hùng chia sẻ.

Sau hơn 3 thập niên với hàng trăm liveshow trong và ngoài nước, Bức Tường sẽ tiếp tục ghi dấu ấn bằng “TIX3 Live Tour 2026,” gồm hai đêm diễn tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội (12/12) và Nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh (26/12).

Chuyến lưu diễn hướng đến trải nghiệm âm nhạc kết hợp giữa ký ức và hiện tại, giữa những giai điệu quen thuộc đã trở thành dấu ấn của Bức Tường với những thanh âm mới mẻ trong các sáng tác gần đây, là lời khẳng định cho hành trình mà ban nhạc luôn theo đuổi: Không ngừng sáng tạo, làm mới mình nhưng vẫn giữ vững bản sắc.

Đây là chuỗi chương trình biểu diễn riêng của Bức Tường tại Việt Nam, được tiếp nối từ dấu mốc kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc (3/2025), đồng thời kế thừa thành công của các chương trình riêng mà Bức Tường đã thực hiện tại Pháp, Séc, Đức (6/2025) và Nhật Bản (10/2026)./.

Bùng nổ đêm nhạc của “Bức Tường” tại Berlin Những ca khúc sôi động, bùng nổ của ban nhạc Bức tường không chỉ đưa khán giả trở về ký ức mà còn khiến những người con xa xứ cảm nhận được tình cảm đối với quê hương đất nước.