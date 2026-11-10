950 năm Quốc Tử Giám: Đưa di sản đạo học đến gần hơn với công chúng

Ngày 10/11, tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long.”

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) nhằm giới thiệu truyền thống đạo học Việt Nam tới người dân và du khách với điểm nhấn là phần sắp đặt ngựa gỗ Ý Yên, gợi nhắc nghi lễ vinh quy bái tổ và đạo lý hướng về nguồn cội.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định, việc thành lập Quốc Tử Giám dưới triều Vua Lý Nhân Tông năm 1076 đã đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục Việt Nam.

Trải qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy tiếp tục có ý nghĩa trong việc đề cao vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với sự phát triển đất nước.

Triển lãm giới thiệu hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, mở thêm cơ hội để công chúng tìm hiểu lịch sử giáo dục, khoa cử Việt Nam; câu chuyện về trường Quốc học đầu tiên của đất nước được đưa ra ngoài khuôn viên di tích, trở thành điểm dừng chân văn hóa trên hành trình khám phá Thủ đô.

Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm thể hiện mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian di tích mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại”. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Điểm nhấn của triển lãm là phần sắp đặt những tượng ngựa gỗ đến từ làng nghề truyền thống Ý Yên (tỉnh Nam Định cũ). Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, khi người đỗ đạt trở về quê hương trong sự đón mừng của gia đình, làng xóm là niềm vinh dự từ thành quả học tập, đồng thời nhắc nhớ công lao dưỡng dục, dạy dỗ và đạo lý tri ân nguồn cội.

Những tượng ngựa gỗ đã gợi sự tò mò và dẫn người xem đến với câu chuyện phía sau hình tượng. Qua cách sắp đặt này, triển lãm kết nối giá trị của nghề thủ công với di sản đạo học, bổ sung một cách tiếp cận giàu tính tạo hình cho nội dung trưng bày.

Ngay trong buổi khai mạc, triển lãm thu hút nhiều người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những tượng ngựa gỗ. Nhiều du khách chụp ảnh cùng với những tượng ngựa gỗ, đọc các thông tin để tìm hiểu về truyền thống hiếu học và nghi lễ tôn vinh người đỗ đạt của người Việt.

Tham quan triển lãm, chị Nguyễn Thái Linh, du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh cho biết, chị đã ngắm và đọc kỹ thông tin của từng bức ảnh, trong đó, chị ấn tượng nhất với những tượng ngựa gỗ được trưng bày tại đây.

Chị Linh cho rằng, triển lãm mang lại các giá trị không chỉ với những học sinh, người trẻ mà cả người lớn tuổi, bởi không phải ai cũng cơ hội được tiếp cận với thông tin chính xác và phong phú như thế.

Cùng các bạn dạo chơi ở bờ hồ Hoàn Kiếm, em Trịnh Phương Dung (sinh viên Đại học Luật Hà Nội) bày tỏ, hai hàng tượng ngựa gỗ được trưng bày tại triển lãm giúp chúng em hiểu thêm về truyền thống vinh quy, bái tổ, gợi nhắc mối gắn bó giữa sự học với gia đình, quê hương và đất nước.

Triển lãm được trưng bày trong không gian công cộng khiến di sản đạo học hiện diện gần gũi hơn trong đời sống. Đối với học sinh, sinh viên, đây còn là cơ hội khám phá lịch sử giáo dục dân tộc bằng những trải nghiệm trực quan, từ đó, thêm trân trọng truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng hiền tài./.

950 năm Quốc Tử Giám: Phát huy truyền thống hiếu học trong đời sống đương đại Giáo sư Junichi Iwatsuki chia sẻ giá trị Văn Miếu-Quốc Tử Giám, vai trò của giáo dục và cách kết hợp truyền thống hiếu học với tri thức quốc tế.