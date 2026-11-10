Tìm kiếm những giọng hát mới, mở rộng đời sống âm nhạc Trịnh Công Sơn

Hơn nửa thế kỷ qua, âm nhạc Trịnh Công Sơn đã đi qua nhiều thế hệ, nhiều không gian và những biến chuyển của đời sống. Mỗi ca khúc, qua thời gian, dường như lại có thêm một đời sống mới trong tâm hồn người nghe.

Nhưng làm thế nào để những ca khúc ấy tiếp tục được hát lên, không chỉ bằng ký ức của những người đã từng sống cùng một thời nhạc Trịnh, mà còn bằng cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật của những người trẻ hôm nay?

Đó là ý nghĩa của cuộc thi “Hát cùng Trịnh” (Viet Legacy Awards 2027) do Dự án Phát triển di sản Việt (Viet Legacy Development) tổ chức, với sự ủng hộ và đồng hành tinh thần của gia đình cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Chương trình mở rộng cho tất cả những người yêu nhạc Trịnh, những tài năng trẻ, những người Việt Nam ở trong và ngoài nước, từ 16 tuổi trở lên. Người tham gia có thể lựa chọn hát đơn ca, song ca, tốp ca, kết hợp nhạc cụ, ban nhạc hoặc các hình thức trình diễn sáng tạo. Những cách tiếp cận như Jazz, Soul, Electronic hay bản phối đương đại cũng được khuyến khích, trên tinh thần tôn trọng giá trị nguyên bản của tác phẩm.

Ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. (Ảnh: Tư liệu)

Ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, bày tỏ sự ủng hộ đối với những người trẻ mang đến cách thể hiện mới cho nhạc Trịnh. Bà cho rằng cần đón nhận những sáng tạo của thế hệ tiếp nối để âm nhạc của anh trai tiếp tục đến gần công chúng.

Chia sẻ với báo chí, bà bày tỏ sự trân trọng của gia đình đối với các thế hệ nghệ sỹ đã góp phần đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn đến với công chúng suốt nhiều thập kỷ như Khánh Ly, Bảo Yến, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, Đức Tuấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương, cùng những nghệ sỹ thuộc thế hệ sau như Mỹ Tâm, Lân Nhã, Uyên Linh.

Đặc biệt, Trịnh Vĩnh Trinh đề cập đến Hà Lê, nghệ sỹ từng làm mới nhạc Trịnh Công Sơn, và Trần Thế Thể Thiên với cách thể hiện ca khúc “Diễm xưa” theo phong cách riêng. Theo bà, mỗi nghệ sỹ đều góp thêm tình yêu dành cho âm nhạc của anh trai mình, dù lựa chọn cách thể hiện truyền thống hay đương đại.

“Chúng ta nên đón nhận những bạn trẻ, để dòng nhạc của anh Sơn, cũng như âm nhạc của nhiều nhạc sỹ khác được tiếp nối mãi mãi với tất cả quần chúng yêu nhạc,” bà Trịnh Vĩnh Trinh nói.

Nghệ sỹ Quang Thành, Giám đốc sáng tạo của cuộc thi “Hát cùng Trịnh.” (Ảnh: BTC)

Nghệ sỹ Quang Thành, Giám đốc sáng tạo của cuộc thi “Hát cùng Trịnh” cho rằng âm nhạc Trịnh Công Sơn cần tiếp tục hiện diện trong đời sống của người trẻ. Điều Ban tổ chức mong đợi không chỉ là tìm kiếm những giọng hát hay mà còn là những người có thể gửi gắm câu chuyện, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân vào từng ca khúc.

“Hát cùng Trịnh” được tổ chức qua ba vòng. Vòng đầu diễn ra từ ngày 15/11 đến 31/12/2026, với hình thức gửi video trực tuyến, chọn 30 ứng viên. Vòng hai kéo dài từ ngày 1/1 đến 28/2/2027, chọn 10 gương mặt vào Gala chung kết ngày 4/4/2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban sơ khảo gồm nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, nghệ sỹ Quang Thành và nhạc sỹ Dương Trường Giang. Đêm chung kết dự kiến có sự tham gia của các cố vấn nghệ thuật là danh ca Khánh Ly, nhạc sỹ Trần Tiến và ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh./.

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