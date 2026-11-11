Tiếng Việt giúp kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

Chiều 9/11 (theo giờ địa phương), tại Cung Thanh thiếu niên Quốc gia ở thủ đô Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội Người Việt tại Belarus tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của lớp Tiếng Việt dành cho con em cộng đồng.

Nhân dịp này, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và triển lãm hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam cũng được tổ chức, hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng đồng SNG, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung, cán bộ Đại sứ quán, Ban Chấp hành Hội Người Việt tại Belarus, đông đảo học sinh, phụ huynh cùng bạn bè Belarus và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh vai trò của tiếng Việt trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc và gắn kết cộng đồng người Việt xa quê hương.

Theo Đại sứ, ngôn ngữ và văn hóa luôn gắn bó chặt chẽ, cùng tạo nên bản sắc của mỗi dân tộc. Vì vậy, gìn giữ tiếng mẹ đẻ ở nước ngoài cũng chính là gìn giữ cội nguồn, truyền thống và những giá trị văn hóa Việt Nam.

Việc dạy và học tiếng Việt tại Belarus không chỉ giúp thế hệ trẻ thêm tự hào về dân tộc, hiểu và trân trọng văn hóa truyền thống, mà còn là cầu nối lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Hội Người Việt tại Belarus Trương Công Đạo bày tỏ vui mừng trước tinh thần hiếu học của các em, đồng thời mong muốn các học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện và luôn hướng về quê hương. Đại diện học sinh gửi lời tri ân tới các thầy cô, phụ huynh và những người đã đồng hành, hỗ trợ lớp học. Cô giáo Nguyễn Phương Dung cũng động viên các em tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt và quyết tâm trong năm học mới.

Dịp này, các em học sinh cùng cô giáo Nguyễn Phương Dung được Hiệp hội những người tốt nghiệp các trường đại học ở Belarus trao tặng kỷ niệm chương ghi nhận sự tham gia tích cực tại Festival văn hóa dân tộc Việt Nam do Hiệp hội phối hợp tổ chức.

Đáng chú ý, những bức tranh dân gian Đông Hồ do chính các em thực hiện đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và sự gắn bó với văn hóa truyền thống.

Sau lễ khai giảng là chương trình văn nghệ do học sinh và phụ huynh biểu diễn, với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc Việt Nam như múa, hát, đọc thơ và trình diễn áo dài.

Các tiết mục “Tiếng chuông và ngọn cờ,” “Đi học,” “Chào năm học mới,” “Xin chào Việt Nam” và “Em mơ gặp Bác Hồ” đã tạo không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ sinh sống xa Tổ quốc.

Các hoạt động nhân dịp khai giảng năm học mới và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ tiếng mẹ đẻ, duy trì sự gắn kết với quê hương, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam tại Belarus./.

Những "đại sứ nhí" ở Tokyo lan tỏa tiếng Việt nơi xa xứ Sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, 15 em nhỏ kiều bào Việt đã cất lên tiếng hát bằng tiếng mẹ đẻ trong cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, để lại những khoảnh khắc xúc động.