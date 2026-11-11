Thời tiết ngày 11/11: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa lớn, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/11, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, tập trung ở Duyên hải Nam Trung Bộ và thành phố Huế.

Dự báo chi tiết các khu vực

- Tại Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 22-24 độ C. Trời rét.

- Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

- Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 20-23 độ C. Trời rét, riêng thành phố Huế trời lạnh.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Tại Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ tại Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C; riêng Thành phố Hồ Chí Minh thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Cảnh báo mưa lớn tại Trung Bộ

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông ở các khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Trước đó, trong đêm 10/11 và sáng sớm 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/11 đến 3 giờ ngày 11/11 tại một số trạm vượt 130mm, như Bạch Mã (thành phố Huế) 138,2mm, Tam Trà (thành phố Đà Nẵng) 188,8mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 212,8mm.

Dự báo trong ngày và đêm 11/11, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 11/11, khu vực Tây Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở mức cấp 1.

(Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Nhiều vùng biển có gió mạnh, biển động

Trên biển, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/11, nhiều vùng biển trên Biển Đông có gió mạnh cấp 5-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trước đó, vùng biển từ thành phố Huế đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Tại trạm Cồn Cỏ và Lý Sơn ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày và đêm 11/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m, hướng Đông Bắc.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; đến đêm gió giảm dần. Sóng biển cao 3-5m, hướng Đông Bắc.

Tại vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4m, hướng Đông Bắc; gió giảm dần về đêm.

Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đáng chú ý, ven biển các tỉnh từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường cao kết hợp với sóng lớn do sóng lừng ngoài khơi lan truyền vào, có thể ảnh hưởng đến hoạt động ven biển.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Các tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết./.

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