Liên tiếp xảy ra động đất ở khu vực Trung Mỹ

Nhà chức trách Guatemala ngày 10/11 thông báo một trận động đất có độ lớn 5,6 đã xảy ra vào sáng 10/11 (giờ địa phương) ở vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương của Guatemala, gây rung chấn tại nhiều khu vực thuộc quốc gia Trung Mỹ và 2 nước láng giềng El Salvador, Nicaragua. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.



Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 8h54 (21h54 theo giờ Hà Nội), chấn tiêu nằm cách thị trấn ven biển Puerto San José của Guatemala khoảng 43 km về phía Nam và ở độ sâu 35 km. Rung chấn cũng khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Guatemala City rung lắc.



Trong khi đó, Viện Địa chấn, Núi lửa, Khí tượng và Thủy văn Quốc gia Guatemala (INSIVUMEH) ghi nhận trận động đất có độ lớn 5,2, chấn tiêu nằm tại vùng biển thuộc Thái Bình Dương và ở độ sâu 30 km. Theo Cơ quan Điều phối Quốc gia về Giảm nhẹ Thiên tai Guatemala (CONRED), rung chấn được cảm nhận tại nhiều địa phương, trong đó có các tỉnh Escuintla, Sacatepéquez, Jalapa, Sololá và Totonicapán.



Tại El Salvador, Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (MARN) ghi nhận trận động đất có độ lớn 5,8, chấn tiêu nằm cách khu vực Barra de Santiago khoảng 112 km về phía Tây, ở độ sâu 12 km.

Nhà chức trách nước này khẳng định trận động đất không gây ra nguy cơ sóng thần đối với khu vực ven biển.



Ngay sau trận động đất, lực lượng phòng, chống thiên tai Guatemala đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác giám sát, đánh giá thiệt hại và theo dõi nguy cơ dư chấn. Một số địa điểm đã tiến hành sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng sở tại khuyến cáo người dân kiểm tra tình trạng nhà ở, tránh xa các công trình có dấu hiệu hư hại và chuẩn bị những vật dụng thiết yếu phục vụ ứng phó khẩn cấp.



Guatemala nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh do sự tương tác giữa hai mảng kiến tạo Cocos và Caribe, cùng hệ thống đứt gãy địa chất tại Trung Mỹ.

Theo CONRED, từ đầu năm 2026 đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 7.600 trận động đất với những mức độ khác nhau, trong đó, phần lớn có cường độ nhỏ và không gây ảnh hưởng đáng kể.



Trước đó, ngày 9/10, một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Panama đã khiến 3 người thiệt mạng, hơn 2.000 người khác bị ảnh hưởng và gây thiệt hại cho nhiều nhà ở, trường học./.

Động đất có độ lớn 5,7 tại miền Trung Nhật Bản khiến hơn 20 người bị thương Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 01h00 giờ địa phương ngày 8/11 (11h00 ngày 7/11 giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm ở phía Tây tỉnh Shizuoka có độ sâu khoảng 40km.