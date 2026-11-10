Sạt lở đường trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng ra khuyến cáo đảm bảo an toàn

Chiều 10/11, Công an phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) thông tin, do ảnh hưởng của tình hình mưa lớn kéo dài, tại tuyến đường ra Bãi Cát Vàng, bán đảo Sơn Trà xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt gãy, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện khi lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Sơn Trà đã phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng lực lượng Dân quân thường trực tổ chức kiểm tra hiện trường.

Lực lượng chức năng đã triển khai đổ đất cát ngăn đường, dựng rào chắn, giăng dây phản quang và đặt biển cảnh báo nhằm khoanh vùng, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Công an phường Sơn Trà khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không di chuyển vào khu vực đường ra Bãi Cát Vàng đã được rào chắn, cảnh báo; hạn chế di chuyển đến các khu vực đèo dốc, ven núi, ven suối và những nơi có nguy cơ sạt lở, sụt lún trong thời gian mưa lớn kéo dài.

Lực lượng chức năng khoanh vùng đoạn đường bị sạt lở, sụt lún trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động theo dõi các thông tin cảnh báo về tình hình thời tiết. Công an phường Sơn Trà đề nghị người dân, du khách tuyệt đối không chủ quan, không đến các khu vực nguy hiểm trong thời gian xảy ra mưa to, gió lớn.

Chiều cùng ngày, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng ra thông báo tạm dừng hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà từ 15h30 ngày 10/11, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Thời điểm mở cửa trở lại chưa được xác định.

Nguyên nhân vì những ngày qua, thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, đơn vị quyết định tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng đã khuyến cáo người dân và du khách chủ động điều chỉnh lịch trình, tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking khi có mưa lớn, dông sét.

Đặc biệt, du khách được khuyến cáo tránh di chuyển trên các tuyến đường dốc, trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc cây gãy đổ; không tiếp cận các con suối, khe nước và nơi có nguy cơ nước chảy xiết. Khi thời tiết xấu, người dân và du khách không cố thực hiện các hoạt động tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường ở bán đảo.

Đồng thời, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ xe tại vị trí khuất tầm nhìn, dưới tán cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng đề nghị người dân, du khách thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên quản lý; không tự ý đi vào những khu vực đã có cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan./.

Hơn 1.300 tình nguyện viên chung tay làm sạch bán đảo Sơn Trà và biển Đà Nẵng Ngày 14/6, Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Clean Up Son Tra và Chiến dịch làm sạch bãi biển Đà Nẵng” với sự tham gia của hơn 1.300 tình nguyện viên.