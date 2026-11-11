Nới mức giá tối đa kiểm định xe cơ giới sẽ nâng cao chất lượng đăng kiểm

Với việc Bộ Xây dựng “cởi trói” mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới lên mức tối đa, các trung tâm đăng kiểm có điều kiện để đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Phóng viên VietnamPlus đã có trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Cơ sở đăng kiểm được tự chủ mức giá, không vượt giá trần

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD công bố biểu giá tối đa dịch vụ kiểm định và tạo điều kiện để các trung tâm đăng kiểm tự xây dựng và quyết định mức giá dựa trên khả năng cung ứng dịch vụ cho người dân, ông đánh giá ra sao về vấn đề này?

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Việc Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD công bố biểu giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã giải quyết được 2 vấn đề quan trọng.

Thứ nhất, đáp ứng được quy định của Luật Giá năm 2023 là chuyển giá dịch vụ kiểm định từ hình thức giá cụ thể sang hình thức giá tối đa.

Thứ hai, là về tổng thể mức giá mới đã được điều chỉnh tăng khoảng 20% so với mức giá trước đây, đã được chuyển ngang từ mức phí ban hành từ năm 2013.

- Có ý kiến cho rằng việc giao quyền tự chủ xây dựng giá giúp các cơ sở đăng kiểm chủ động cân đối doanh thu, chi phí và điều kiện hoạt động, đồng thời là cơ sở để đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng kiểm định xe. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Theo quy định của Luật Giá cũng như quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá thì việc xây dựng phương án giá là trách nhiệm của các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới dựa trên cơ sở các định mức kinh tế-kỹ thuật của dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được Bộ Xây dựng ban hành và dựa trên số liệu thống kê về sản lượng và các chi phí thực tế mà các cơ sở đăng kiểm phải bỏ ra để cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo nguyên tắc được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí đầu vào của hoạt động cung cấp dịch vụ cùng với tỷ lệ lợi nhuận nhất định phù hợp thực tiễn hoạt động đăng kiểm và mặt bằng giá cả thị trường.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Việc giá dịch vụ kiểm định được điều chỉnh tăng so với trước đây sẽ giúp các cơ sở đăng kiểm có điều kiện để đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

- Với việc được điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định, có ý kiến lo ngại các trung tâm đăng kiểm “bắt tay” nhau để nâng và giữ mức giá. Ông nghĩ sao về thực tế này?

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Các cơ sở đăng kiểm chỉ được thu mức giá không được cao hơn mức giá tối đa đã được công bố. Ngoài ra, mỗi trung tâm đăng kiểm có máy móc, cơ sở vật chất khác nhau nên mức giá sẽ không thể đồng nhất và lo ngại việc “bắt tay” để nâng giá hoặc ghìm giá chung.

Sẽ kiểm tra, hậu kiểm mức giá

- Khi đã xây dựng phương án giá, các trung tâm phải chịu trách nhiệm về mức giá kê khai, niêm yết công khai, xuất hóa đơn. Với vai trò quản lý Nhà nước, Cục Đăng kiểm sẽ thanh kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nếu đơn vị thực hiện không đúng và có biện pháp xử lý nếu vi phạm ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Trên cơ sở mức giá tối đa đã được Bộ Xây dựng công bố, các cơ sở đăng kiểm quyết định lựa chọn mức giá cụ thể đối với từng dịch vụ của đơn vị mình cung cấp đảm bảo không được cao hơn mức giá tối đa đã được công bố; thực hiện việc kê khai giá và niêm yết công khai biểu mức giá tại đơn vị. Việc phát hành hoá đơn phải khớp đúng với mức giá đã kê khai và niêm yết giá.

Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ tiếp nhận các văn bản kê khai giá của các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới cả nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý đối với các cơ sở đăng kiểm không thực hiện đúng quy định pháp luật về giá.

- Theo quy định mới, mỗi lần kiểm định lại trong ngày, phương tiện phải trả mức phí tối đa bằng 50% giá dịch vụ kiểm định tương ứng; trường hợp chuyển sang ngày hôm sau mới kiểm định lại, mức thu là 100%. Nhiều chủ xe cũng băn khoăn với một số lỗi nhỏ nhưng khi khắc phục được thì vẫn phải chi trả. Vậy, các trung tâm đăng kiểm sẽ linh động được mức thu phí khi chủ xe đăng kiểm lại không?

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Theo quy định tại Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng ban hành cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thì giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại trong ngày thu tối đa bằng 50% giá dịch vụ kiểm định tương ứng của cơ sở kiểm định.

Với việc điều chỉnh mức giá kiểm định, các trung tâm đăng kiểm có điều kiện để đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Điều này có nghĩa là các cơ sở đăng kiểm sẽ được quyền thu giá kiểm định lại ở mức thấp hơn 50% mức giá dịch vụ kiểm định tương ứng nhưng phải thực hiện kê khai cụ thể chứ không được linh động và tuỳ ý điều chỉnh.

- Thời gian tới, Cục Đăng kiểm sẽ có những giải pháp đồng bộ gì để nâng cao chất lượng đăng kiểm, đảm bảo đủ nguồn nhân lực?

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kinh nghiệm kiểm định của các nước phát triển trong Hiệp hội đăng kiểm ôtô thế giới (CITA) mà đăng kiểm Việt Nam là thành viên để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác kiểm định.

Song song với đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ tại các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước; tăng cường hiện đại hoá cơ sở vật chất của các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới.

- Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi./.

Bộ Xây dựng quy định giá tối đa dịch vụ kiểm định xe cơ giới Các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng vừa được Bộ Xây dựng ban hành mức giá tối đa dịch vụ kiểm định lần đầu và cơ sở kiểm định sẽ căn cứ vào biểu giá này nhằm thu đúng theo quy định trần giá.