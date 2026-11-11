Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vẫn thiếu nguồn vật liệu thi công

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.

Dự án này có tổng chiều dài khoảng 188km, quy mô 4 làn xe, chia làm 4 dự án thành phần, sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2027.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ ra khó khăn về vật liệu xây dựng vẫn chưa được tháo gỡ triệt để (vật liệu cát đắp nền và vật liệu đá thi công kết cấu mặt đường), tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay các dự án thành phần 2, 3, 4 đã cơ bản xác định được nguồn cung cấp vật liệu cát nhưng còn gần 5 triệu m3 chưa huy động về công trường, việc khai thác đang gặp khó khăn.

Đặc biệt, đối với dự án thành phần 4, nhu cầu vật liệu cát hiện nay còn thiếu khoảng 2,4 triệu m3, trong khi công suất khai thác đưa về công trình dự án mới đạt khoảng gần 8.000m3/ngày, dự kiến phải cần thêm 9 tháng mới đủ khối lượng cát gia tải và việc hoàn thành dự án trong năm 2027 sẽ khó khả thi.

Để tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát MS06 (cấp phép lại) và cấp phép khai thác đối với 3 mỏ cát mới (Tân Lộc, Phước Lộc và Trà Nóc) để cung cấp cho dự án; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường thiết bị khai thác, thiết bị vận chuyển để nâng tối đa công suất khai thác cát biển tại mỏ B1.4.

Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp để tìm nguồn cung cấp bổ sung, đáp ứng tiến độ thi công các dự án thành phần.

Về vật liệu đá, thành phố Cần Thơ được đề nghị làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh để điều phối, hỗ trợ; tỉnh An Giang, thành phố Đồng Nai cân đối, hỗ trợ nguồn vật liệu đá còn thiếu.

Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị thành phố Cần Thơ chỉ đạo sở xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, công bố đơn giá ca máy, thiết bị khai thác cát theo thẩm quyền, làm cơ sở để phê duyệt dự toán chi phí khai thác cát theo cơ chế đặc thù.

Tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét nâng công suất, trữ lượng khai thác mỏ đá Antraco để ưu tiên cung cấp vật liệu cho dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; chủ đầu tư dự án thành phần 1 đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm thông xe đoạn tuyến từ Km0+314 đến nút giao ĐT.943 (Km47+962) trong năm 2026 theo đúng kế hoạch.

Chủ đầu tư dự án thành phần 2 và 4 cần rà soát kỹ tiến độ hoàn thành, có giải pháp điều phối, ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với đoạn tiếp giáp với dự án thành phần 1 (đoạn nút giao Lộ Tẻ-Rạch Sỏi) và đoạn kết nối với Quốc lộ 1 nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dự án, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương xây dựng tiến độ, kế hoạch thi công chi tiết đối với từng dự án thành phần/gói thầu; xác định rõ thời gian hoàn thành các hạng mục quan trọng (đắp gia tải; dỡ tải; các lớp kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, các công trình phục vụ khai thác...); các giải pháp, kế hoạch huy động nguồn vật liệu xây dựng tập kết hàng ngày, vật tư, máy móc, thiết bị, nhân sự và ca thi công để triển khai thực hiện.

Các chủ đầu tư cũng được đề nghị rà soát kế hoạch vốn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh giải ngân theo khối lượng hoàn thành thực tế, có giải pháp để bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2026; chủ động rà soát các điều kiện hợp đồng liên quan đến tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu; bảo đảm việc thanh toán, sử dụng vốn đúng quy định; cập nhật các chi phí để điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án thành phần, bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đã được Quốc hội quyết định./.

Khẩn trương tăng khai thác cát cho cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo nhà thầu tập trung khai thác các mỏ cát đã được chỉ định.