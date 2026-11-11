950 năm Quốc Tử Giám: Tiếp nối mạch nguồn đạo học Việt Nam

Trong khuôn khổ Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) diễn ra từ ngày 8-15/11, sáng 11/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã tổ chức chương trình nghệ thuật trình diễn “Ánh Sao Khuê Minh Triết” tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Theo Ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của 950 học sinh đến từ các trường: Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Trung học cơ sở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trung học cơ sở Cát Linh, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Quất.

Thông qua những hình ảnh gợi nhớ về các giám sinh cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh và nghệ sỹ, chương trình tái hiện sinh động hành trình của đạo học Việt Nam, từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập trong xã hội đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long-Hà Nội trong đời sống hôm nay.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trình diễn của 950 học sinh trong không gian di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học và nền giáo dục lâu đời của dân tộc. Đặc biệt, hai học sinh tiêu biểu, gồm một nam và một nữ, đại diện cho thế hệ học sinh đọc lời ước nguyện, thể hiện quyết tâm noi gương các bậc tiền nhân, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu thành tài để cống hiến, phụng sự đất nước tại khu vực vườn bia Tiến sỹ và Khuê Văn Các.

Thông qua hình ảnh thế hệ học trò hôm nay tiếp bước con đường tri thức của cha ông, “Ánh Sao Khuê Minh Triết” góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo, đồng thời khẳng định những giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng và lấy đạo lý làm gốc.

Không chỉ là hoạt động nghệ thuật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chương trình còn gửi gắm thông điệp về sức sống trường tồn của đạo học Việt Nam. Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, những giá trị văn hiến Thăng Long-Hà Nội được tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống giáo dục, lịch sử và văn hóa dân tộc./.

Văn Miếu Bắc Ninh: Biểu tượng của truyền thống hiếu học Văn Miếu Bắc Ninh là biểu tượng sống động của truyền thống trọng học, trọng nhân tài, nhắc nhở mỗi người không ngừng học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.