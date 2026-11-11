Miss International 2026: Khánh Như mang “Đôi cánh số,” sắc màu Đông Hồ lên đường

Tối ngày 10/11, Á hậu Lê Phương Khánh Như vừa chính thức lên đường đến Tokyo (Nhật Bản), bắt đầu hành trình tham dự Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2026.

Đây là lần đầu tiên Khánh Như xuất ngoại. Người đẹp không giấu được hào hứng khi chuẩn bị đặt chân đến một đất nước mới, song cũng có đôi chút hồi hộp trước những trải nghiệm chưa từng có. Với cô, chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đảm nhận vai trò đại diện nhan sắc Việt Nam tại một cuộc thi quốc tế.

“Với Khánh Như, chuyến đi lần này càng trở nên ý nghĩa và đặc biệt hơn khi không chỉ khám phá một hành trình mới mà còn mang trên vai trọng trách đại diện nhan sắc Việt Nam tại đấu trường Miss International 2026. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để Như nỗ lực, chuẩn bị thật tốt và tự tin thể hiện bản thân trong suốt cuộc thi,” cô bày tỏ.

Trong khoảnh khắc tiễn con gái lên đường, ba mẹ Khánh Như dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung cũng động viên người đẹp giữ tinh thần thoải mái, tự tin thể hiện những thế mạnh của bản thân.

“Bên cạnh mục tiêu chinh phục thành tích, điều quan trọng hơn cả là Khánh Như có một hành trình đáng nhớ, tích lũy thêm những trải nghiệm quý giá và lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế,” đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Trong 6 tháng chuẩn bị kể từ khi được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss International 2026, Khánh Như tích cực trau dồi kiến thức, rèn luyện thể hình, kỹ năng và chuẩn bị dự án nhân ái. Tại cuộc thi năm nay, cô giới thiệu dự án SDGs mang tên “Digital Wings” với thông điệp “Trao Công Nghệ - Mở Ước Mơ.”

Dự án hướng đến thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ, mở thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, những chiếc laptop, máy tính đã qua sử dụng sẽ được thu gom, kiểm tra và tái sử dụng để trao tặng cho học sinh. Cùng với việc hỗ trợ thiết bị, dự án còn hướng đến xây dựng các hoạt động học tập, nội dung tiếng Anh, giúp các em từng bước làm quen với công nghệ và khám phá tri thức số.

Bên cạnh dự án cộng đồng, trang phục văn hóa dân tộc mà Khánh Như mang đến cuộc thi cũng giới thiệu một nét đặc sắc của di sản Việt Nam. Thiết kế mang tên “Vũ điệu Đông Hồ” được lựa chọn đồng hành cùng cô tại phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc.

Lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ “Thiên hạ thái bình,” bộ trang phục khai thác hình tượng chim công, biểu tượng của vẻ đẹp, sự cao quý và thịnh vượng. Những đường nét, màu sắc và tinh thần tranh Đông Hồ được chuyển tải lên trang phục, kết hợp với ngôn ngữ thời trang hiện đại, tạo nên thiết kế vừa mang dấu ấn truyền thống vừa phù hợp với sân khấu quốc tế.

Sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, Lê Phương Khánh Như hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Cô có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực MC, dịch thuật, hiện làm MC song ngữ chuyên nghiệp và từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều thương hiệu lớn.

Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Người đẹp được chú ý bởi khả năng hùng biện, ứng xử lưu loát, sự tự tin và nền tảng ngoại ngữ.

Tại Miss International 2026, cô sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản cùng thí sinh quốc tế, đồng thời tranh tài ở những nội dung quan trọng như trình diễn Trang phục Dân tộc, thuyết trình dự án SDGs và vòng bán kết. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/11.

Trước giờ khởi hành, Khánh Như gửi lời cảm ơn những người đã đồng hành, ủng hộ mình, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực hết mình, giữ tinh thần tích cực để hoàn thành vai trò đại diện Việt Nam. Với hành trang là kiến thức, kỹ năng, dự án cộng đồng và câu chuyện văn hóa gửi gắm qua trang phục Đông Hồ, người đẹp bước vào cuộc thi với kỳ vọng giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động và giàu trách nhiệm./.

Chung kết Miss International 2026 sẽ không còn phần thi bikini Đây cũng là xu hướng của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế những năm qua khi dịch chuyển trọng tâm từ đánh giá ngoại hình sang tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và sức ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.