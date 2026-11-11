Đắk Lắk mở rộng cơ hội học nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những lớp học nghề được đưa về tận buôn làng đang mở thêm cơ hội học tập, việc làm cho thanh niên và lao động dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk. Không chỉ trang bị kỹ năng nghề, các khóa đào tạo ngắn hạn còn giúp người dân tiếp cận cơ hội việc làm tại chỗ, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thêm cơ hội việc làm

Thay vì phải đi xa để học nghề, người dân tại nhiều buôn làng ở Đắk Lắk nay có thể tham gia các lớp đào tạo ngay tại địa phương. Các ngành nghề được lựa chọn trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, gắn với điều kiện sản xuất và khả năng tìm kiếm việc làm của người dân.

Tại buôn Ê Rang và buôn Ky, phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk), gần 60 phụ nữ dân tộc Ê Đê đang tham gia lớp học nghề chế biến món ăn. Từ khâu sơ chế nguyên liệu, chế biến đến trình bày, học viên được giáo viên hướng dẫn trực tiếp và thực hành ngay tại lớp. Những kiến thức tưởng chừng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày được hệ thống hóa thành kỹ năng nghề, giúp chị em phụ nữ có thêm lựa chọn phát triển kinh tế.

Chị H’Wek Kđoh, người dân buôn Ê Rang, cho biết chị vui khi được tham gia lớp học để bổ sung kiến thức, kỹ năng chế biến món ăn, trước hết là phục vụ gia đình. Nếu có điều kiện, chị mong muốn làm việc tại nhà hàng hoặc nhận nấu tiệc cưới để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất, thông qua lớp học, địa phương mong muốn giúp người dân tiếp cận kỹ thuật, kỹ năng của những ngành nghề phù hợp thực tiễn. Từ đó, người dân có thể lựa chọn công việc phù hợp, có thêm nghề để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Không chỉ tập trung vào lao động nữ, các lớp đào tạo nghề tại cơ sở còn hướng đến thanh niên chưa có việc làm ổn định, lao động thiếu kỹ năng và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buôn Tah B, xã Cưôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk), hai lớp học nghề may và hàn thu hút khoảng 60 học viên là thanh niên trong buôn. Hằng ngày, học viên có mặt từ sáng sớm để làm quen với máy móc, dụng cụ và thực hành các kỹ thuật nghề. Với nhiều người, đây là cơ hội để thay đổi công việc, tìm kiếm hướng đi ổn định hơn thay vì tiếp tục làm thuê theo thời vụ.

Anh Y Thiu Ayun (sinh năm 1993, ở buôn Tah B) cho biết, trước đây anh làm nghề thợ hồ. Công việc nặng nhọc, thu nhập không ổn định nên anh muốn tìm hướng đi mới. Khi biết địa phương mở lớp đào tạo nghề hàn, anh đăng ký tham gia với mong muốn nâng cao tay nghề, tìm được công việc có thu nhập tốt hơn.

H’Mak Ayun (sinh năm 1995, ở buôn Tah A) có hoàn cảnh khó khăn, bị dị tật bẩm sinh ở tay và hiện sống cùng cha mẹ đã ngoài 70 tuổi. Do hạn chế về sức khỏe, chị chưa có việc làm ổn định, chủ yếu phụ giúp gia đình làm nương rẫy.

Khi biết địa phương mở lớp đào tạo nghề may và có chính sách hỗ trợ chi phí học tập, chị đăng ký tham gia. Chị hy vọng sau khóa học có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng, tạo thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và phụ giúp cha mẹ.

Chị H’Kơm Nie, Buôn trưởng buôn Tah B, cho biết buôn hiện có hơn 1.600 nhân khẩu, trong đó khoảng 350 thanh niên. Thời gian qua, nhiều thanh niên chưa có việc làm ổn định, phải đi làm thuê tại các tỉnh xa. Khi địa phương thông báo mở lớp đào tạo nghề hàn và may, nhiều người đã chủ động liên hệ đăng ký qua Zalo, Facebook. Buôn trưởng cũng phối hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo của buôn và các kênh mạng xã hội để thông tin đến đoàn viên, thanh niên.

Thông qua các lớp học nghề, địa phương mong muốn giúp thanh niên trong buôn có thêm kỹ năng, tìm được việc làm ổn định. Nhất là thời gian tới khi các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất hình thành và phát triển, người trẻ sẽ có thêm cơ hội việc làm.

Đào tạo gắn với nhu cầu, kết nối việc làm

Các lớp học nghề tại buôn làng được triển khai theo Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với thời gian đào tạo dưới 3 tháng, chương trình chú trọng thực hành, hướng đến mục tiêu giúp học viên nhanh chóng nắm bắt kỹ năng và có thể vận dụng vào công việc sau khóa học.

Ông Trần Quốc Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột cho biết, nhà trường đang tổ chức 12 lớp đào tạo tại 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với gần 400 học viên. Các nghề được đào tạo gồm chế biến món ăn, pha chế, hàn, may, trồng càphê và trồng sầu riêng.

Việc lựa chọn ngành nghề được thực hiện trên cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của người dân và yêu cầu của thị trường lao động. Trong quá trình đào tạo, nhà trường ưu tiên thực hành, giảm thời lượng lý thuyết để học viên dễ tiếp thu và có thể áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh.

Nhà trường hỗ trợ toàn bộ vật tư phục vụ học tập, thực hành; hỗ trợ 30.000 đồng/buổi học và 200.000 đồng/khóa đối với học viên ở cách địa điểm đào tạo trên 15km. Đội ngũ giáo viên, chuyên gia được bố trí hướng dẫn trực tiếp, giải thích cụ thể để học viên nắm bắt kỹ thuật và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Phạm Minh Hiếu, giáo viên Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột, cho biết học viên tại các lớp có tinh thần học tập tích cực, tiếp thu kiến thức khá nhanh. Dù có xuất phát điểm và kinh nghiệm nghề nghiệp khác nhau, người học đều chủ động thực hành, trao đổi với giáo viên để nắm vững kỹ thuật.

Ngày 2/4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 108/KH-Ủy ban Nhân dân về thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030.” Kế hoạch hướng đến nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu bình quân mỗi năm đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 60%; đào tạo nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 40%.

Tỉnh đặt mục tiêu khoảng 60% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân và đặc thù địa bàn. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo phấn đấu đạt trên 85%.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong hơn 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 58.000 lao động. Để nâng cao hiệu quả công tác này, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương rà soát nhu cầu lao động, nhu cầu học nghề, từ đó kết nối với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để tổ chức các chương trình phù hợp.

Đặc biệt, Sở Nội vụ đang tập trung phối hợp với các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên đề về giải quyết việc làm. Việc khảo sát nhu cầu, tổ chức đào tạo và kết nối tuyển dụng được xác định là những khâu quan trọng nhằm giúp người dân tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Từ những lớp học nghề ngay tại buôn làng, người lao động không chỉ được trang bị thêm kỹ năng mà còn có cơ hội lựa chọn hướng phát triển sinh kế phù hợp. Đào tạo gắn với nhu cầu thực tế và được kết nối với thị trường lao động, sẽ góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân./.

Khoa học và công nghệ mở hướng sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk Bên cạnh chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, tỉnh Đắk Lắk chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề và phổ cập kỹ năng số, giúp người dân từng bước tiếp cận với phương thức sản xuất hiện đại và thị trường.