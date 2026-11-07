Khoa học và công nghệ mở hướng sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc hỗ trợ sinh kế luôn là bài toán then chốt. Tại Đắk Lắk, Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 không dừng lại ở việc trao tặng con giống hay vật tư đơn thuần, mà tập trung đưa khoa học-kỹ thuật và kỹ năng số đến tận từng hộ gia đình.

Đây chính là “đòn bẩy" quan trọng giúp biến nguồn hỗ trợ ban đầu thành tài sản sản xuất sinh lời, tạo nền tảng cho người dân tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến nay, Chương trình 1719 tại tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ cho 6.654 hộ và nhóm hộ gia đình. Nguồn lực tập trung chủ yếu vào các mô hình chăn nuôi bò, dê sinh sản và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.

Điểm đổi mới quan trọng nhất nằm ở phương thức thực hiện: không chỉ "trao cần câu" mà còn "dạy cách câu." Cán bộ chuyên môn đồng hành trực tiếp cùng người dân trong suốt quá trình sản xuất - từ khâu chọn giống, dinh dưỡng, phòng trừ dịch bệnh đến xử lý kỹ thuật phức tạp. Nhờ sự sát sao này, nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số đã ghi nhận những bước chuyển mình rõ rệt.

Năm 2024, gia đình anh Y Zoen Niê (buôn Khanh, xã Cư Pui) mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích trồng mỳ kém hiệu quả sang trồng dứa với sự hỗ trợ về giống, phân bón. Cán bộ kỹ thuật đã theo sát từ khâu xuống giống, chăm sóc đến xử lý dứa ra hoa trái vụ. Sau 16 tháng, vụ dứa đầu tiên mang về thu nhập 70 triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần so với trồng mì trước đây.

Bên cạnh chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, tỉnh Đắk Lắk chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề và phổ cập kỹ năng số, giúp người dân từng bước tiếp cận với phương thức sản xuất hiện đại và thị trường.

Anh Y Lương Ksor (xã Cư Prao) chia sẻ, sau khi tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi heo năm 2025, anh không chỉ nắm vững kỹ thuật chọn thức ăn, chăm sóc vật nuôi mà còn biết cách tự tìm kiếm thông tin, kinh nghiệm chăn nuôi trên internet để áp dụng vào thực tế gia đình.

Tại xã Ia Lốp, các lớp tập huấn kỹ năng số được triển khai cho cả cán bộ và người dân, giúp địa phương nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, khai thác thông tin phục vụ công việc và đời sống hàng ngày.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc phổ cập kỹ năng số không dừng lại ở việc biết sử dụng điện thoại hay máy tính, mà mở ra khả năng tiếp cận dịch vụ công, tra cứu kiến thức nông nghiệp, nắm bắt giá cả thị trường - từ đó chủ động hơn trong quyết định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Thực tế triển khai tại Đắk Lắk cho thấy, để khoa học và công nghệ thực sự phát huy hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số, các giải pháp đưa ra phải phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng tiếp nhận của người dân. Việc chuyển giao kiến thức luôn phải đi kèm với hướng dẫn thực hành, theo dõi sát sao và kết nối với đầu ra thị trường.

Từ những con bò sinh sản, những mô hình cây trồng mới cho đến các lớp học kỹ năng số, Đắk Lắk đang khẳng định một định hướng rõ ràng: Khoa học và công nghệ là công cụ trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất cho người dân. Mục tiêu cốt lõi của công cuộc giảm nghèo bền vững không đo đếm bằng số lượng hộ nhận hỗ trợ, mà bằng số lượng hộ gia đình có đủ năng lực và tri thức để tự đứng vững trên đôi chân của mình./.

Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ sinh kế giúp đồng bào bào dân tộc thiểu số thoát nghèo Tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ con giống, cây trồng, đến tập huấn kỹ thuật và giám sát quá trình sản xuất, các mô hình giảm nghèo đã tạo sinh kế bền vững, giúp nhiều hộ vươn lên ổn định kinh tế.