Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở miền Trung

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương miền Trung.

Tại các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai nhiều tuyến đường bị chia cắt, ngập và sạt lở đất ở các khu vực miền núi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến sáng 11/11 khiến nhiều khu vực miền núi phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng xảy ra sạt lở đất, ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông. Đáng chú ý, một nhà dân tại xã Trà My bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Sáng 11/11 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-115mm, riêng khu vực Trà My có thể đạt 95-155mm.

Một số địa phương như Núi Thành, Tiên Phước có lượng mưa dự báo từ 75-115mm, Khâm Đức từ 63-103mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà My Phùng Văn Huy cho biết mưa lớn trong đêm 10 và sáng 11/11 khiến Quốc lộ 40B và Quốc lộ 24C đoạn qua địa bàn xã bị ngập nước, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Một đoạn đường ra Bãi Cát Vàng, bán đảo Sơn Trà, bị sụt lún khiến giao thông tạm thời bị gián đoạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, tại thôn Đồng Trầu xảy ra sạt lở đồi núi, đất đá vùi lấp một nhà của hộ ông Lê Quang Hiếu, may mắn là không có người nào bị thương vong.

Xã Trà My có 12 điểm ngập lụt. Địa phương đã triển khai sơ tán 90 hộ vùng ngập lụt. Chính quyền địa phương đang theo dõi, nắm tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Trong khi đó, tại các xã Trà Tân, Trà Leng, tình trạng sạt lở cũng xuất hiện trên một số tuyến giao thông, gây chia cắt cục bộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết nhiều tuyến đường trên địa bàn đã bắt đầu xảy ra sạt lở.

Trước tình hình mưa lớn còn tiếp diễn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi lại qua các khu vực ngầm tràn, tuyến đường bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không cố tình lưu thông khi nước chảy xiết, đất đá đang có dấu hiệu sạt trượt.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án tiếp cận hiện trường, tổ chức khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông. Đồng thời, yêu cầu lắp đặt ngay biển cảnh báo, rào chắn tại những khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn, phân luồng, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các đơn vị phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ và kịp thời báo cáo tình hình về Sở.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, lưu lượng nước đến 5 hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn có diễn biến khác nhau. Trong đó, lưu lượng đến hồ A Vương, Sông Bung 4 giảm nhẹ; hồ Sông Bung 2 có xu hướng giảm và ổn định ở mức thấp hơn; trong khi hồ Đăk Mi 4A và đặc biệt là Sông Tranh 2 đang tăng mạnh trở lại.

Nhìn chung, tình hình lũ đến các hồ đang diễn biến phức tạp, chưa đồng đều giữa các lưu vực. Đặc biệt, lưu lượng đến hồ Sông Tranh 2 tăng mạnh. Do đó, cần tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng đến, mực nước và dung tích còn có thể tiếp nhận lũ tại các hồ, đặc biệt là Sông Tranh 2 và Đăk Mi 4A, để chủ động tham mưu vận hành, điều tiết theo quy trình hiện hành, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế tác động bất lợi đối với vùng hạ du.

Công trình đập Tam Giang bị nước lũ tràn về gây sạt lở. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn từ chiều 10/11 đến sáng 11/11 khiến cho nhiều khu vực trũng thấp, hạ lưu các con sông trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập. Trước tình hình nước sông tiếp tục dâng cao, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân ở vùng xung yếu khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Trong sáng 11/11, ghi nhận trên sông Kỳ Lộ (đoạn giáp giữa xã Tuy An Bắc và Tuy An Nam), công trình sửa chữa và xây dựng mới đập dâng Tam Giang đang thi công dở dang thì nước lũ về cuốn trôi một số thiết bị, sắt thép; đồng thời gây sạt lở khu vực sát bờ sông, đe dọa an toàn một số căn nhà sát sông thuộc xã Tuy An Bắc.

Ông Phạm Văn Thành (thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc) sinh sống ngay sát bờ sông Kỳ Lộ (đoạn công trình đập Tam Giang) cho biết nước lũ tràn về từ tối 10/11 uy hiếp căn nhà của ông cùng nhiều hộ dân xung quanh khiến ông hết sức lo lắng. Chính quyền địa phương đã đến vận động ông khẩn trương di dời đến nơi an toàn trước 15 giờ chiều 11/11.

Ghi nhận tại phường Bình Kiến, xã Đồng Xuân, xã Xuân Lãnh, xã Tuy An Tây, nhiều khu vực trũng thấp, tuyến đường bị ngập lụt. Tại xã Xuân Lộc, do mưa lớn và lốc xoáy cục bộ khiến 2 căn nhà bị tốc mái từ 50-70%. Nhiều trường học trên địa bàn cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Chính quyền xã Ô Loan cảnh báo nguy hiểm lũ trên một số tuyến đường. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân, cho hay địa phương đã cử lực lượng di dời dân ở một số khu vực trũng thấp, các cầu tràn, đường ven sông suối bị ngập cũng đã được cắm biển cảnh báo, chiều nay học sinh trên toàn xã cũng sẽ được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn. Nước sông Kỳ Lộ và sông Cô cũng đang lên.

Ông Nguyễn Minh Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây, cho biết trận mưa khá lớn trong ngày 10/11 đã khiến nước trên sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học nằm ở khu vực trũng thấp trên địa bàn.

Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền xã đã yêu cầu các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Đến sáng 11/11, lượng mưa trên địa bàn đã giảm, tuy nhiên, chính quyền vẫn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua những đoạn đường bị nước dâng cao, chia cắt để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn khiến cho một số đoạn trên nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập lụt không thể lưu thông như: Quốc lộ 19C (đoạn thuộc thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân), đường ĐT647-Cầu Suối Trăng (thuộc khu vực thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ), đường liên thôn Lãnh Vân-Hà Rai (thuộc xã Xuân Lãnh).

Các địa phương khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn tuyến đường khác, không cố tình vượt qua khu vực ngập nước và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá, ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, một vụ sạt lở trên Quốc lộ 1D khiến xe tải chở hàng đông lạnh bị mắc kẹt; nhiều khu vực khác phải tổ chức chốt chặn, cảnh báo người dân không lưu thông để bảo đảm an toàn.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11/11, tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk trên tuyến Quốc lộ 1D, lượng lớn đất đá cùng cây cối từ taluy bất ngờ đổ xuống mặt đường, khiến xe tải chở hàng đông lạnh biển kiểm soát 77LD-000.76 đang lưu thông theo hướng Quy Nhơn đi Phú Yên bị mắc kẹt, không thể tiếp tục di chuyển.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D đúng lúc xe tải đông lạnh đi ngang qua. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Trần Quốc Sĩ, tài xế điều khiển phương tiện, cho biết khi xe đang lưu thông qua khu vực, ban đầu đất đá bắt đầu lăn xuống đường. Sau đó, một lượng lớn đất đá và cây cối bất ngờ đổ ập xuống, kẹt vào bánh xe khiến phương tiện không thể di chuyển, động cơ bị tắt. Sự việc xảy ra đột ngột, khiến tài xế rơi vào tình huống nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, cảnh báo phương tiện; đồng thời huy động máy móc, thiết bị chuyên dụng thu dọn đất đá.

Đến khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, giao thông qua khu vực cơ bản được khôi phục theo hình thức lưu thông một chiều. Tuy nhiên, trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở do mưa lớn kéo dài, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và tài xế hạn chế lưu thông qua khu vực này, ưu tiên lựa chọn tuyến đèo Cù Mông để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh và tuyến Quốc lộ 19C qua khu vực Vân Canh, nước mưa tràn qua mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không đi lại qua những vị trí ngập nước, nước chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn.

Cùng ngày, tại đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông, tình trạng ngập úng xảy ra do mưa lớn và nước thoát không kịp. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến chốt chặn, hướng dẫn người dân di chuyển sang các tuyến đường khác, hạn chế phương tiện đi vào khu vực ngập.

Ngoài ra, tình trạng ngập, ách tắc cục bộ còn xuất hiện tại khu vực Canh Lãnh (xã Canh Liên), các đập tràn số 1 và số 2 thuộc phường Quy Nhơn Bắc, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; tổ chức cảnh báo, kiểm soát giao thông tại các vị trí xung yếu.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không cố tình đi qua các đoạn đường ngập sâu, đập tràn khi nước chảy xiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản./.

Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi mưa trên 300mm Đêm 10/11 và ngày 11/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm.