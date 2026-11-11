Phát huy nguồn lực kiều bào, lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt Nam tại Australia

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng tới phát huy tốt hơn nguồn lực kiều bào và sức mạnh văn hóa phục vụ phát triển đất nước, đồng thời góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Australia.

Từ thực tiễn tại bang Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh chia sẻ với phóng viên TTXVN về tiềm năng của cộng đồng người Việt, vai trò của thế hệ trẻ và những hướng đi nhằm đưa văn hóa trở thành cầu nối hiệu quả hơn giữa hai nước.

Nhìn nhận về Nghị quyết 23-NQ/TW, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh cho rằng điểm đáng chú ý nhất là sự thay đổi về tư duy trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh: “Trước đây, trọng tâm của chúng ta là vận động, tập hợp và chăm lo; nay chúng ta chuyển sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực.”

Theo Tổng Lãnh sự, cộng đồng người Việt tại Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia có lợi thế trẻ và năng động. Nhiều chuyên gia, kỹ sư và doanh nhân kiều bào đang làm việc trong các ngành mũi nhọn của địa phương như năng lượng, khai khoáng, y tế và nông nghiệp công nghệ cao.

Khu vực này cũng có vị trí địa lý rất thuận lợi. Darwin, thủ phủ của Lãnh thổ Bắc Australia, là cửa ngõ hướng về châu Á, trong khi Perth, thành phố trung tâm của Tây Australia, có lợi thế múi giờ tương đồng và đường bay thẳng đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, thế mạnh về tài nguyên và công nghệ của Australia bổ trợ rất tốt cho thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam. Nhờ sự am hiểu ngôn ngữ và văn hóa kinh doanh, kiều bào tại đây đang phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, thúc đẩy thương mại, đầu tư và trao đổi tri thức song phương.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh cho rằng, bản sắc Việt Nam và cuộc sống tại Australia không phải là hai giá trị tách biệt, thay vào đó chúng bổ sung cho nhau. Ông chia sẻ: “Bà con càng thành công ở Australia thì càng có điều kiện đóng góp cho quê hương, cho sự phát triển quan hệ hai nước.”

Một trọng tâm khác được Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đặc biệt đề cập tới là vai trò của thế hệ trẻ, lực lượng có khả năng tiếp cận nhanh với tri thức, công nghệ và các mạng lưới quốc tế.

Dấu mốc là việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia (NOVAS) ngày 29/9/2026. Sự kiện này giúp mạng lưới Hội Sinh viên Việt Nam hiện diện tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ của Australia, mở ra kênh thiết thực để du học sinh kết nối, hỗ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên, Tổng Lãnh sự lưu ý thành lập tổ chức mới chỉ là bước đầu. Để thu hút thanh niên gắn bó lâu dài, cần trao quyền để họ trực tiếp làm chủ các hoạt động, bởi "các bạn không muốn chỉ đến dự, các bạn muốn được làm." Đồng thời, hoạt động cộng đồng phải bám sát nhu cầu thiết thực về học tập, việc làm, kỹ năng và khởi nghiệp. Khi việc tham gia cộng đồng giúp người trẻ trưởng thành và mở ra cơ hội mới, sự gắn kết sẽ tự nhiên và bền vững.

Bên cạnh đó, việc gìn giữ tiếng Việt trong gia đình có ý nghĩa đặc biệt đối với thế hệ sinh ra và lớn lên tại Australia. Theo Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh, tiếng Việt là một trong những sợi dây quan trọng nhất kết nối với cội nguồn. Vì vậy, các lớp tiếng Việt cuối tuần, chương trình về nguồn và hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi cần tiếp tục được khuyến khích.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Lãnh sự cho rằng đóng góp cho quê hương không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Một ý tưởng, một kết nối, một dự án nghiên cứu, một hoạt động thiện nguyện hay đơn giản là kể câu chuyện về Việt Nam một cách chân thực, sinh động trên mạng xã hội đều có thể tạo ra giá trị.

Nếu Nghị quyết 23 nhấn mạnh việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, thì Nghị quyết 80 mở thêm một hướng tiếp cận quan trọng: Phát huy văn hóa như nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

Theo Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh, những hoạt động văn hóa tại Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia thời gian qua cho thấy nhiều tiềm năng để hiện thực hóa tinh thần này.

Lễ hội Đèn lồng-Hoa đăng tại thành phố Darwin, Lãnh thổ Bắc Australia, năm nay thu hút khoảng 5.000 người, trong khi Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề “Sắc màu quê hương” tại Perth thu hút gần 4.000 lượt người.

Đáng chú ý là thành phần tham dự không chỉ có cộng đồng người Việt mà ngày càng có đông bạn bè Australia, du khách quốc tế và đại diện chính quyền sở tại. Điều đó cho thấy các sự kiện văn hóa Việt Nam đang từng bước vượt khỏi khuôn khổ sinh hoạt cộng đồng để trở thành một phần của đời sống đa văn hóa tại Australia.

Để những hoạt động này có sức lan tỏa bền vững hơn, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh đề cập, cần từng bước xây dựng thương hiệu riêng, duy trì thường niên và kết nối với lịch hoạt động văn hóa của địa phương.

Quan trọng hơn, văn hóa Việt Nam cần được đưa vào dòng chảy chung của xã hội Australia thông qua hợp tác với chính quyền, trường học và các thiết chế văn hóa sở tại. Ông lưu ý, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cũng có ý nghĩa quan trọng. Ngoài ra, văn hóa cũng cần được gắn kết chặt chẽ hơn với kinh tế, du lịch và giáo dục.

Tổng Lãnh sự đánh giá cao những đóng góp tích cực trong thời gian qua của các hội đoàn tại bang Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia như Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tây Úc (WAVNWA), Hiệp hội Trí thức và Chuyên gia Việt-Úc ở Tây Australia (VASEA-WA), Mạng lưới Tài năng Việt-Úc (AVTN), Hội Sinh viên Việt Nam tại Tây Úc (VISAWA), Hội gia đình Việt-Úc (AVFA) và Hội Sinh viên Việt Nam tại Bắc Úc (NOVAS); kỳ vọng các hội đoàn sẽ ngày càng lớn mạnh, phát huy văn hoá Việt Nam và giúp cho cộng đồng người Việt Nam ngày càng phát triển.

Tinh thần chung của cả Nghị quyết 23-NQ/TW và Nghị quyết 80-NQ/TW đều đặt con người vào vị trí trung tâm. Mỗi người Việt Nam tại Australia, từ sinh viên, nghệ sĩ, doanh nhân đến những người hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hay sáng tạo nội dung, đều có thể trở thành một “đại sứ văn hóa,” góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, năng động, hiện đại và thân thiện.

Trên hành trình đó, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh khẳng định cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Perth sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối cộng đồng với các nguồn lực trong nước và đối tác sở tại, qua đó tạo điều kiện để những sáng kiến của người Việt tại địa bàn đóng góp thiết thực hơn cho quê hương và cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia./.

Sinh viên Việt Nam tại Australia phát huy đổi mới sáng tạo, kết nối tri thức Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia bước vào nhiệm kỳ mới với trọng tâm kết nối tri thức, đổi mới sáng tạo, phát huy sức trẻ và tăng cường đóng góp của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cho đất nước.

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