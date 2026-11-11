CyberZ UniTour 2026 đưa kỹ năng phòng, chống lừa đảo đến giảng đường đại học

Chiều 11/11 tại Hà Nội, tiếp nối lễ phát động Dự án CyberZ, chương trình CyberZ UniTour 2026 chính thức đến với sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mở đầu chuỗi hoạt động tại các trường đại học khu vực phía Bắc.

Thông qua các hoạt động cung cấp kiến thức, trải nghiệm và tương tác, chương trình hướng tới trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, đồng thời khuyến khích sinh viên chủ động lan tỏa thông điệp an toàn số trong cộng đồng.

CyberZ UniTour 2026 là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Dự án truyền thông cộng đồng "CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo," dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và sự bảo trợ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức dự án, cùng sự hỗ trợ thực hiện của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông LinkStar và Tổ chức Chống Lừa Đảo.

Việc đưa CyberZ đến các trường đại học nhằm mở rộng không gian tiếp cận kiến thức an toàn số, đưa những cảnh báo về lừa đảo trực tuyến trở thành kỹ năng thực hành gần gũi với sinh viên. Đây cũng là cách phát huy vai trò của người trẻ trong việc nhận diện nguy cơ, bảo vệ bản thân, gia đình và góp phần xây dựng cộng đồng số an toàn.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Lê Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm xã hội trên không gian mạng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an, đánh giá cao sự chủ động của Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, sự phối hợp của nhà trường cùng các đơn vị, đối tác trong việc tổ chức CyberZ UniTour 2026.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng, chống lừa đảo trực tuyến và phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Trung tá Lê Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm xã hội trên không gian mạng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý, các thủ đoạn lừa đảo hiện nay không chỉ dựa vào việc giả mạo tài khoản, danh tính mà còn khai thác trí tuệ nhân tạo để tạo dựng hình ảnh, giọng nói và những tình huống có tính thuyết phục cao. Sinh viên có thể đối mặt với những lời mời thực tập giả mạo, tin nhắn nhờ chuyển tiền từ tài khoản người quen hoặc cuộc gọi giả danh người thân trong tình huống khẩn cấp.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, việc thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thành thạo các ứng dụng công nghệ không đồng nghĩa với khả năng tự bảo vệ trước những tình huống lừa đảo phức tạp. Điều quan trọng là mỗi người phải hình thành thói quen kiểm chứng thông tin, bình tĩnh trước những yêu cầu bất thường và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Từ thực tế đó, chương trình tập trung vào việc giúp sinh viên chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng xử lý tình huống cụ thể. Trước các yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc cài đặt ứng dụng lạ, người dùng cần chủ động dừng lại, xác minh thông tin qua kênh liên lạc độc lập và không thực hiện theo những chỉ dẫn chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh khả năng tự bảo vệ, sinh viên cũng được khuyến khích chủ động chia sẻ kiến thức với gia đình, bạn bè; hướng dẫn người thân bảo vệ tài khoản và nhận diện các dấu hiệu bất thường trên không gian mạng. Khi phát hiện hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, cần sớm tìm kiếm sự hỗ trợ, trình báo cơ quan chức năng và lưu giữ thông tin liên quan phục vụ công tác xử lý.

Trong khuôn khổ dự án, sinh viên có cơ hội tiếp cận Cổng thông tin CyberZ, tìm hiểu kiến thức an toàn số, trải nghiệm các tình huống nhận diện lừa đảo và thực hành lựa chọn phương án xử lý. Các hoạt động tương tác hướng tới giúp người tham gia không chỉ nhận biết thủ đoạn mà còn hiểu cách ứng phó phù hợp trong những tình huống có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao ý nghĩa và tính thiết thực của Dự án. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao ý nghĩa và tính thiết thực của Dự án. Bà Giang nhấn mạnh, đây không chỉ là một hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, an ninh mạng, mà còn là một cách tiếp cận rất phù hợp với giới trẻ: lấy chính người trẻ làm trung tâm, phát huy khả năng sáng tạo của người trẻ và sử dụng những phương thức truyền thông mà người trẻ am hiểu để lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng, chống lừa đảo đến cộng đồng.

Cùng với hoạt động trải nghiệm, cuộc thi CyberZ Challenge là không gian để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, xây dựng các sản phẩm truyền thông, đề xuất ý tưởng và giải pháp góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Những nội dung có tính thực tiễn, dễ hiểu và có khả năng lan tỏa sẽ góp phần đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với người sử dụng Internet.

"Ban tổ chức đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên, những người sở hữu khả năng tiếp cận công nghệ nhanh nhạy và nhịp sống số linh hoạt sẽ cùng tiên phong trở thành những 'chiến sỹ' lan tỏa thông điệp phòng chống lừa đảo, biến các ý tưởng sáng tạo thành những sản phẩm truyền thông gần gũi, thiết thực và dễ tiếp cận nhất đến cộng đồng," ông Nguyễn Tất Hồng Dương - Tổng biên tập Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Tất Hồng Dương - Tổng biên tập Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo định hướng của Cục An ninh mạng, hiệu quả của dự án cần được thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong nhận thức và hành động của sinh viên: biết nhận diện dấu hiệu đáng ngờ, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ đúng cách khi gặp nguy cơ. Đồng thời, việc lan tỏa thông tin phải bảo đảm tính chính xác, có căn cứ, không gây tổn thương cho người bị lừa đảo và không thay thế vai trò của cơ quan chức năng trong hoạt động điều tra, xử lý vi phạm.

Sau điểm dừng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuỗi CyberZ UniTour 2026 tại khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục được tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Phenikaa. Ban Tổ chức dự kiến mở rộng chuỗi hoạt động tới các trường đại học khu vực phía Nam trong thời gian tới./.

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