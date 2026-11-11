Nhiều nước châu Âu và châu Á đối mặt làn sóng tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Berlin và Seoul, các vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan công quyền, trường đại học và tổ chức tài chính tiếp tục gia tăng tại Italy, Đức và Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại về an toàn dữ liệu và an ninh hệ thống.

Tại Italy, ngày 10/11, Ủy ban Quốc gia về trật tự và an ninh công cộng đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi, sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cơ quan chống tham nhũng, hệ thống siêu thị và các hoạt động đe dọa đánh bom giả gây gián đoạn hàng không.

Cơ quan công tố Rome phát hiện một số thanh niên Italy tiếp tay cho nhóm hacker "NoName057," sử dụng máy tính cá nhân làm trạm phát tán các cuộc tấn công diện rộng.

Theo Trung tâm Comtel, trong 9 tháng đầu năm 2026, nước này ghi nhận 3.271 vụ tấn công mạng, vượt tổng số 2.729 vụ của cả năm 2025. Khối hành chính công chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 32% tổng số vụ vi phạm.

Nhiều hạ tầng giao thông, y tế, lưới điện cũng liên tục bị đe dọa, trực tiếp uy hiếp sự an toàn của người dân và tính liên tục của hệ thống dịch vụ công. Cơ quan An ninh mạng châu Âu (ENISA) hiện cảnh báo nguy cơ tin tặc xâm nhập các thiết bị gia dụng và router Wi-Fi gia đình trong những đợt tấn công tiếp theo. Ngoại trưởng Antonio Tajani cho biết vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/11.

Tại Đức, Đại học Tübingen ở bang Baden-Württemberg vừa phát hiện khoảng 3.900 bộ dữ liệu bị đánh cắp do lỗ hổng bảo mật trong hệ thống. Thông tin bị lộ gồm dữ liệu cá nhân của giảng viên, nhân viên và tài khoản công vụ; dữ liệu sinh viên không bị ảnh hưởng. Nhà trường đã khắc phục lỗ hổng, thông báo cho cơ quan bảo vệ dữ liệu và tiến hành tố giác hình sự.

Vụ việc nối tiếp hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các trường đại học Đức trong những tháng gần đây, trong đó có Đại học Ludwig Maximilian Munich và Đại học Leipzig.

Chuỗi sự cố cho thấy các trường đại học Đức đang trở thành mục tiêu ngày càng thường xuyên của tội phạm mạng. Các cơ sở giáo dục đại học thường quản lý lượng lớn dữ liệu cá nhân, tài khoản người dùng, hệ thống nghiên cứu và hạ tầng công nghệ thông tin phức tạp, trong khi nhiều hệ thống được vận hành phân tán giữa các khoa, viện và đơn vị hành chính.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, ngày 11/11, Viện An ninh tài chính (FSI) xác nhận hệ thống đánh giá an ninh của cơ quan này bị xâm nhập, làm rò rỉ khoảng 200 biểu mẫu hành chính, 300 thông tin cá nhân và 350 dữ liệu liên quan đến người sử dụng hệ thống.

Vụ tấn công được xác định xảy ra ngày 9/11, với phương thức thay đổi liên tục địa chỉ IP nhằm qua mặt các biện pháp kiểm soát. FSI đã phong tỏa hệ thống bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc điều tra, đánh giá thiệt hại.

Chuỗi sự cố tại ba quốc gia cho thấy nguy cơ tấn công mạng ngày càng lan rộng, không chỉ đe dọa dữ liệu cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan công quyền, cơ sở giáo dục và hệ thống tài chính./.

Tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng máu của Pháp Cơ quan cung ứng máu quốc gia Pháp (EFS) xác nhận sự cố an ninh mạng đã xảy ra tại đơn vị cung cấp dịch vụ làm lạnh vào ngày 2/11, gây ảnh hưởng đến hệ thống giám sát và điều khiển tại 3 cơ sở.