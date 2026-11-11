Amazon ra mắt robot tuần tra và camera bay

Tập đoàn Amazon thông báo mở rộng hoạt động của thương hiệu an ninh Ring sang lĩnh vực robot, với hai thiết bị mới gồm camera bay tự động trong nhà dành cho hộ gia đình và robot tuần tra di động phục vụ doanh nghiệp.

Các sản phẩm được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự lập bản đồ không gian, phát hiện vị trí cần kiểm tra và điều hướng tránh chướng ngại vật.

Hai thiết bị mang tên “Ring Drone” và “Ring Rover,” cùng sử dụng hệ thống AI Pilot của Ring. Theo Amazon, công nghệ này kết hợp dữ liệu từ camera, các mô hình thị giác máy tính, cảm biến tích hợp trên thiết bị và hệ thống xử lý đám mây để giúp robot nhận diện môi trường và thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Ring Drone là camera an ninh có khả năng bay trong nhà. Thiết bị này có thể thực hiện các lộ trình được thiết lập trước theo yêu cầu hoặc tự động cất cánh khi nhận được cảnh báo để kiểm tra khu vực phát sinh sự cố.

Trong khi đó, khác với thiết bị bay dành cho hộ gia đình, Ring Rover là robot di chuyển trên mặt đất, được thiết kế để tuần tra tại các cơ sở kinh doanh. Robot có thể tự động di chuyển theo lịch trình định sẵn hoặc được kích hoạt khi cần kiểm tra một khu vực cụ thể.

Ring Rover là robot di chuyển trên mặt đất, được thiết kế để tuần tra tại các cơ sở kinh doanh. (Ảnh: Amazon)

Amazon cho biết cả hai sản phẩm có thể kết nối với các thiết bị an ninh hiện có của Ring thông qua ứng dụng Ring, cho phép người dùng quản lý hoạt động giám sát trong cùng một hệ sinh thái.

Theo kế hoạch, tại thị trường Mỹ, phiên bản camera Ring Rover Cam sẽ được giao từ ngày 16/12 tới với giá 999,99 USD; trong khi Ring Drone Cam dự kiến bắt đầu giao hàng từ ngày 27/1/2027 với giá 249,99 USD./.

Amazon: Robot hình người vẫn còn xa mới có thể thay thế lao động phổ thông Amazon cho rằng robot hình người vẫn “rất xa” mới có thể tạo ra cuộc cách mạng tại nhà máy hay kho hàng, khi giá trị thực sự nằm ở khả năng thao tác và xử lý vật thể chứ không phải phô diễn công nghệ.