Khánh Hòa thí điểm công nghệ vệ tinh, AI giám sát hoạt động 500 tàu cá

Khoảng 500 tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m tại Khánh Hòa dự kiến được trang bị thiết bị giám sát hành trình tích hợp nhật ký khai thác điện tử, ứng dụng công nghệ vệ tinh và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và góp phần chống khai thác bất hợp pháp (IUU).

Đây là nội dung chính của Dự án thí điểm “Ứng dụng công nghệ vệ tinh phục vụ quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững” (VAMFAT) do Tập đoàn Collecte Localisation Satellites (CLS) của Pháp triển khai tại Khánh Hòa. Dự án được Chính phủ Pháp tài trợ không hoàn lại thông qua Quỹ FASEP, với tổng kinh phí 499.999 euro (khoảng hơn 14 tỷ đồng), thời gian thực hiện trong 12 tháng.

Thông tin về dự án được ông Jean Alexandre Egea, Tham tán kinh tế, Trưởng đại diện Cơ quan Kinh tế Pháp, Đại sứ quán Pháp giới thiệu tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng vào sáng 10/11.

Các tàu cá tham gia thí điểm sẽ được trang bị thiết bị giám sát hành trình NEMO, tích hợp nhật ký khai thác điện tử, có khả năng truyền dữ liệu qua vệ tinh và mạng di động. Hệ thống đồng thời kết hợp công nghệ AI, dữ liệu ảnh vệ tinh và dữ liệu hải dương học để theo dõi hoạt động tàu cá từ xa, phát hiện những hoạt động khai thác bất thường, phân tích cường lực khai thác và đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến các khu bảo tồn biển.

Đại diện phía Pháp cho biết CLS là doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực xử lý dữ liệu vệ tinh, cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Trong quá trình chuẩn bị, doanh nghiệp đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam để trao đổi, hoàn thiện các nội dung liên quan đến dự án.

Tại buổi làm việc, phía Pháp mong muốn hai bên sớm ký kết biên bản ghi nhớ nhằm xác lập khuôn khổ phối hợp, tạo cơ sở triển khai dự án. Thời điểm khởi động dự kiến trước cuối năm 2026.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Đại sứ quán Pháp và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh việc hỗ trợ khoảng 500 thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý nghề cá của địa phương. Đây cũng là giải pháp góp phần tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung triển khai các biện pháp chống khai thác IUU, hướng tới tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Khánh Hòa đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện thủ tục tiếp nhận viện trợ theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan sớm có ý kiến phản hồi để đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục, khởi động dự án vào cuối năm 2026 và phối hợp chặt chẽ với phía Pháp trong suốt quá trình triển khai 12 tháng, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và quản lý nghề cá, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị phía Pháp quan tâm kết nối, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp, đặc biệt là phát triển cây nho và các sản phẩm chế biến từ nho. Tỉnh mong muốn tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ của Pháp trong sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, khai thác tốt hơn tiềm năng và điều kiện tự nhiên đặc thù của địa phương./.



Khánh Hòa triển khai nhiều giải pháp nâng cao trách nhiệm chống khai thác IUU Tỉnh Khánh Hòa đã xóa đăng ký 365 tàu cá không còn hoạt động; đồng thời ban hành quy trình xử lý tàu mất kết nối giám sát hành trình và tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.