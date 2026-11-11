Việt Nam xếp hạng 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

Ngày 11/11 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong WDAIR 2026 do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Giáo sư Arturo Bris, Giám đốc Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới thuộc IMD, cùng các chuyên gia tham gia trực tuyến, giới thiệu báo cáo, phương pháp đánh giá và kết quả xếp hạng.

Kết quả nổi bật của Việt Nam trong WDAIR 2026

Ngay trong lần đầu chính thức tham gia Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026), Việt Nam đạt vị trí thứ 37 trong số 70 nền kinh tế, đứng thứ 3 trong 6 nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá.

Với vị trí thứ 37/70 nền kinh tế, Việt Nam nằm trong nhóm 50 nền kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng ngay trong năm đầu chính thức tham gia. Tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 trong nhóm 6 nền kinh tế được đánh giá, gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong WDAIR 2026 hết sức kịp thời và có ý nghĩa.

Bên cạnh thứ hạng tổng thể, Việt Nam đạt thứ hạng đáng chú ý ở các nội dung thành phần, gồm: thứ 13 về Ứng dụng AI, thứ 15 về Quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm Hiệu quả. Các kết quả này cho thấy những điểm mạnh của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị số so với các nền kinh tế tham gia đánh giá.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong WDAIR 2026 hết sức kịp thời và có ý nghĩa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số.

Đối chiếu với định hướng này, vị trí của Việt Nam trong WDAIR 2026 là kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình triển khai Nghị quyết, tạo thêm cơ sở để tiếp tục phấn đấu và nâng cao năng lực cạnh tranh số quốc gia.

Việc tham gia một hệ thống đánh giá quốc tế cũng thể hiện sự chủ động hội nhập, tiếp cận các chuẩn mực chung và sử dụng dữ liệu để phục vụ hoạch định chính sách. Kết quả xếp hạng giúp các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp nhận diện rõ hơn vị trí, điểm mạnh và những nội dung cần cải thiện của Việt Nam.

Ông Trần Minh Tân - Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thông tin thêm, ông Trần Minh Tân - Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, việc Việt Nam tham gia vào Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 là bước tiến trong việc tiếp cận các đánh giá quốc tế và tăng cường năng lực phối hợp dữ liệu khảo sát và phân tích năng lực cạnh tranh số.

"Kết quả đánh giá chỉ thực sự phát huy giá trị khi được khai thác đúng phương pháp và trở thành thông tin hữu ích cho công tác hoạch định chính sách. Học viện sẽ phát huy vai trò đầu mối chuyên môn phối hợp với IMD và các cơ quan tổ chức liên quan để nghiên cứu, khai thác kết quả góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh số của Việt Nam," ông Tân cho biết.

Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh số và AI

Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới (IMD World Digital and AI Ranking - WDAIR) do Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới (World Competitiveness Center) thuộc Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (International Institute for Management Development - IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

IMD là tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Hằng năm, IMD công bố nhiều bảng xếp hạng và bộ chỉ số có giá trị tham chiếu quốc tế, tiêu biểu như: Năng lực cạnh tranh thế giới (WCY), Năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR), Thành phố thông minh (SCI), Nhân tài thế giới (WTR) và Thương mại bền vững (HISTI).

Đặc biệt, Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số thế giới được công bố từ năm 2017 và mở rộng phạm vi đánh giá sang trí tuệ nhân tạo từ năm 2026, với tên gọi Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR), công bố ngày 11/11/2026.

Năm 2026, WDAIR đánh giá 70 quốc gia/nền kinh tế, là nguồn tham chiếu quốc tế quan trọng về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo. Cùng với Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, WDAIR do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) công bố là một trong những hệ thống đánh giá quốc tế quan trọng, có giá trị tham khảo phục vụ hoạch định chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kết quả WDAIR là nguồn tham chiếu quốc tế có giá trị, giúp các quốc gia xác định vị trí tương đối, nhận diện điểm mạnh, hạn chế, so sánh kinh nghiệm quốc tế và xây dựng các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh số, phát triển trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh số. Các ưu tiên đặt ra gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nhân lực, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI gắn với nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Kết quả WDAIR 2026 tạo thêm động lực để Việt Nam triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, phát huy giá trị của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị và đời sống Nhân dân, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước./.

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