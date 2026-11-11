Tỉnh Khánh Hòa sắp xếp mạng lưới trường nghề, tăng cơ hội việc làm

Khánh Hòa đang triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026-2030 theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đào tạo và gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ, đồng thời chú trọng mở rộng cơ hội học nghề, việc làm cho lao động ở vùng nghèo, vùng khó khăn.

Theo Đề án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2026-2030, Khánh Hòa chủ trương giữ nguyên một trường đại học trực thuộc tỉnh và tổ chức lại hệ thống trường cao đẳng, trung cấp nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đào tạo.

Đáng chú ý, tỉnh đang hoàn thiện phương án sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ-Năng lượng Khánh Hòa vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Trường sau sáp nhập dự kiến có 365 nhân sự, 5 khoa và 3 trung tâm, kế thừa các ngành nghề đã được cấp phép đào tạo.

Những ngành trùng nhau sẽ được thống nhất chương trình, chuẩn đầu ra, thiết bị và học liệu, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Trường dự kiến hoạt động theo mô hình mới từ đầu năm 2027.

Đối với hệ thống trường trung cấp, tỉnh định hướng sáp nhập một số cơ sở với các trung tâm giáo dục thường xuyên để hình thành trường trung học nghề phục vụ khu vực liên phường, xã. Một số trường trung cấp được xem xét thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đồng thời cơ cấu lại ngành nghề đào tạo theo hướng có trọng tâm, phù hợp nhu cầu thực tế.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường nghề, Khánh Hòa triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030, ưu tiên nguồn nhân lực cho các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics.

Tỉnh đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực đô thị dưới 3%, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống dưới 20% và tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo xuống dưới 8%.

Việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động được kỳ vọng tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã và mở rộng cơ hội học nghề, tạo sinh kế cho người lao động. Trong đó, hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và lao động thu nhập thấp tiếp cận kỹ năng nghề, việc làm bền vững là một định hướng cần được chú trọng./.