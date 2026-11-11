APEC 2027: Hé lộ diện mạo nhà hát quy mô hàng đầu châu Á

Sau một năm thi công, dự án Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, đã hé lộ diện mạo nhà hát quy mô hàng đầu châu Á.

Theo Tập đoàn Sun Group, đến nay Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc đã hoàn thành hơn 98% kết cấu bê tông cốt thép. Đây là dự án thành phần cốt lõi thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc khẳng định vị thế của một siêu công trình hạ tầng văn hóa thuộc nhóm hàng đầu châu Á có tổng diện tích sàn xây dựng 54.680 m², tổng diện tích phần mái 17.250 m², cấu trúc gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Với sức chứa thiết kế lên đến 4.030 chỗ ngồi, nhà hát này vượt qua quy mô khán phòng của Nhà hát Dolby (Hoa Kỳ), địa danh danh tiếng toàn cầu thường xuyên tổ chức lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar.

Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc với nhiều hạng mục hạ tầng nền móng then chốt như sàn hầm và hệ giằng móng đã đạt tỷ lệ hoàn thành 100%. Đối với phần kết cấu thép chu vi, hệ thống cột đỡ xung quanh công trình hoàn tất 100% khối lượng.

Đáng chú ý, khối nhà hát mang thiết kế hình tròn, biểu tượng tượng trưng cho trời trong triết lý văn hóa phương Đông, đã hoàn thành toàn bộ công tác lắp dựng hệ giàn và khung đỡ mái bằng thép với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn.

Hiện, các đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực triển khai giai đoạn cẩu lắp 35 module kết cấu thép trên phần mái với tổng khối lượng khoảng 1.140 tấn. Các mũi thi công hoàn thiện mặt dựng và hệ mái đang triển khai đồng bộ nhằm đạt mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài công trình trong quý 4/2026, sẵn sàng cho công tác lắp đặt thiết bị chuyên dụng và hoàn thiện toàn bộ nội thất.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô xây dựng và tốc độ thi công khẩn trương, Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc còn chinh phục giới chuyên môn nhờ tư duy thiết kế kiến trúc giàu bản sắc dân tộc, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ tạo hình đương đại và truyền thuyết dân gian Việt Nam.

Điểm nhấn kiến trúc ngoại thất đặc sắc của công trình là hệ thống 50 cột trụ bao quanh nhà hát. Cấu trúc này lấy cảm hứng trực tiếp từ truyền thuyết nguồn cội “Con Rồng cháu Tiên,” khắc họa hình tượng 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển mở mang bờ cõi. Dáng vươn cao và đan xen nhịp nhàng của các cột trụ khổng lồ tạo nên hình ảnh “rặng tre Việt Nam” sừng sững bên bờ biển đảo Ngọc Phú Quốc - một biểu tượng kiên cường, mềm dẻo và gắn kết sâu sắc với tinh thần dân tộc.

Kiến trúc sư Trương Hoàng Hải, Phụ trách quản lý thiết kế Nhà biểu diễn đa năng và Trung tâm Hội nghị APEC (Tập đoàn Sun Group) cho biết: Cùng với tiến độ mặt ngoài, việc thi công hoàn thiện bên trong Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc cũng đang tiến triển tích cực.

Bên trong công trình được quy hoạch các khu vực chức năng sang trọng từ sảnh chờ vòm ngọc trai, VIP Lounge ngoại giao, quầy bar cao cấp đến khán phòng trung tâm mang sắc màu hoàng gia. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ phục vụ các sự kiện đối ngoại tầm cỡ mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm nghệ thuật và du lịch đẳng cấp quốc tế tại đảo Ngọc.

Nhằm bảo đảm công trình vận hành hoàn hảo ngay khi hoàn thành, Tập đoàn Sun Group đã sớm triển khai công tác trồng cây và chuẩn bị cảnh quan bên ngoài. Phương án thi công đồng bộ này giúp cây xanh bén sâu rễ và phát triển tốt ngay trong quá trình xây dựng, tạo nên không gian sinh thái xanh mát bao bọc nhà hát khi phần nội, ngoại thất hoàn tất.

Theo định hướng chiến lược, Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc sẽ là địa điểm chính tổ chức lễ khai mạc và bế mạc cùng các chương trình nghệ thuật quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC 2027 - sự kiện quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng đông đảo đại biểu quốc tế.

Đặc biệt, để công trình “luôn sáng đèn” sau khi APEC 2027 kết thúc, chủ đầu tư dự kiến hợp tác với các nhà phát triển show diễn nghệ thuật tầm cỡ thế giới để tổ chức các chương trình biểu diễn kết hợp xiếc, nhào lộn và âm nhạc đẳng cấp.

Sau khi đi vào hoạt động, công trình không chỉ phục vụ các hội nghị tầm cỡ mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm nghệ thuật và du lịch đẳng cấp quốc tế tại đảo Ngọc Phú Quốc.

Liên quan đến APEC 2027, tỉnh An Giang kiện toàn Ban Chỉ đạo APEC 2027. Các tiểu ban rà soát toàn bộ nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo phương châm “6 rõ,” xác định cụ thể từng đầu việc, trách nhiệm, thời gian gắn tiến độ hoàn thành, đồng thời tăng cường phối hợp, chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng giao tiểu ban dự án đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đã cam kết, chất lượng và an toàn công trình.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đặc khu Phú Quốc xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm cảnh quan “sáng-xanh-sạch-đẹp.”

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông rà soát, nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng phủ sóng và dịch vụ thông tin liên lạc trên toàn đảo, đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027.

Công an tỉnh An Giang chủ trì phát động chiến dịch cao điểm tấn công, truy quét toàn bộ tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn đặc khu Phú Quốc; tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau các hoạt động của Năm APEC Việt Nam 2027.

Cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về sự kiện APEC 2027; tập trung triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là kỹ năng lễ tân, ngoại ngữ, du lịch và phục vụ hội nghị quốc tế./.

APEC 2027: Quảng Trị chủ động quảng bá văn hóa, du lịch và thu hút đầu tư Tận dụng cơ hội Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027, Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương đến bạn bè quốc tế.