Lâm Đồng yêu cầu mỗi tuần giải ngân 5% tổng vốn đầu tư được giao

Cho đến tuần đầu tiên của tháng 11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng mới chỉ đạt 59,5% tổng kế hoạch vốn được giao. Trước tình hình thời gian thực hiện kế hoạch năm 2026 không còn nhiều, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường kiểm tra công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng hàng tuần phải đạt ít nhất 5% tổng vốn được giao, phấn đấu đến kết thúc năm 2026 giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết ngày 6/11/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 59,5% tổng kế hoạch vốn được giao và 64,48% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, trong tuần 44 (từ ngày 31/10 đến 6/11), toàn tỉnh chỉ giải ngân được 301 tỷ đồng, tương đương 1,41% tổng kế hoạch vốn; có 110/183 chủ đầu tư phát sinh giải ngân trong tuần.

Qua rà soát, các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Lâm Đồng gồm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đây là "điểm nghẽn" lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân của nhiều dự án, công trình trọng điểm. Thứ hai là nguyên nhân khan hiếm và khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu san lấp. Thêm vào đó, một số nhà thầu còn yếu kém về nhân lực, máy móc, thiết bị, chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã cam kết.

Đặc biệt việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị như chủ đầu tư cấp xã, Ban Quản lý dự án chưa quyết liệt, còn có tâm lý chủ quan hoặc trông chờ vào thời điểm cuối năm. Một số nguồn vốn như các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc quỹ phát triển chưa được phân bổ kịp thời, hoặc gặp vướng mắc do quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính và cân đối ngân sách.

Trong khi đó, thời gian còn lại của năm 2026 chỉ khoảng 7 tuần. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tiến độ giải ngân hằng tuần phải đạt ít nhất 5% tổng vốn được giao; phấn đấu đến ngày 31/12/2026 đạt tối thiểu 95% kế hoạch và đến ngày 31/1/2027 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Để đạt được tiến độ trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ. Các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tận dụng tối đa thời gian nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh nhấn mạnh là tăng cường nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Theo đó, các chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện hàng tuần, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo quy định. Đây được xác định là khâu quan trọng nhằm khắc phục tình trạng công trình có khối lượng thực hiện nhưng chậm nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục thanh toán, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung.

Dự án cầu Văn Thánh (nối phường Bình Thuận và phường Tiến Thành) có tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ để giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đối với Kho bạc Nhà nước khu vực XVI, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư, tập trung nhân lực, bố trí làm thêm giờ, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật; đồng thời xử lý linh hoạt về nghiệp vụ để kịp thời thanh toán cho các dự án ngay khi hồ sơ đã đầy đủ theo quy định. Kho bạc Nhà nước khu vực XVI cũng được yêu cầu đẩy mạnh thanh toán thông qua dịch vụ công trực tuyến của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân của từng chủ đầu tư; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình đối với những chủ đầu tư có 2 tuần liên tiếp không thực hiện giải ngân vốn.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành, góp phần đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026./.

12 xã của tỉnh Lâm Đồng chậm giải ngân vốn đầu tư công 12 địa phương của Lâm Đồng có tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp gồm: Hồng Thái, Hàm Kiệm, Tuy Phong, Phan Sơn, Trà Tân, Lương Sơn, Sông Lũy, Nghị Đức, Bắc Bình, Tuyên Quang, Tánh Linh và Đông Giang.