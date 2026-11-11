Hàn Quốc phạt 15 ngân hàng, công ty chứng khoán thông đồng đấu thầu trái phiếu

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) ngày 11/11 quyết định phạt tổng cộng 1.626,575 tỷ won (khoảng 1,2 tỷ USD) đối với 15 ngân hàng và công ty chứng khoán vì thông đồng trong đấu thầu trái phiếu chính phủ.

Đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay mà cơ quan này áp dụng trong một vụ việc vi phạm luật cạnh tranh.

Theo FTC, hành vi thông đồng diễn ra từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2023, liên quan 150 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ. Các tổ chức tài chính đã trao đổi thông tin, thỏa thuận trước về lãi suất và khối lượng dự thầu nhằm phối hợp hành vi tham gia đấu giá. Trong đó, 145 phiên có sự thống nhất cụ thể về các điều kiện dự thầu.

15 đơn vị bị xử phạt gồm 10 công ty chứng khoán và 5 ngân hàng, đều là những tổ chức được chỉ định tham gia kinh doanh sơ cấp trái phiếu chính phủ. Các doanh nghiệp này có những tên tuổi lớn như Mirae Asset Securities, Samsung Securities, NH Investment & Securities, KB Securities, KB Kookmin Bank, NongHyup Bank, Hana Bank và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB). KB Securities chịu mức phạt cao nhất, khoảng 332,178 tỷ won.

FTC nhận định việc các tổ chức tài chính phối hợp về lãi suất và khối lượng dự thầu đã làm suy giảm cạnh tranh, tác động đến kết quả đấu thầu và đẩy chi phí huy động vốn của Chính phủ lên cao. Cơ quan này cho biết hành vi vi phạm được duy trì trong thời gian dài, thông qua việc trao đổi thông tin giữa những người phụ trách tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh quyết định xử phạt, FTC chuyển hồ sơ 7 doanh nghiệp có mức độ tham gia nghiêm trọng tới cơ quan điều tra để xem xét. Đây là bước xử lý tiếp theo, chưa đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp đã bị kết luận phạm tội.

Mức phạt lần này vượt kỷ lục trước đó của FTC là khoảng 1.031 tỷ won đối với tập đoàn Qualcomm năm 2016. Vụ việc làm dấy lên quan ngại về tính minh bạch và cạnh tranh trên thị trường trái phiếu chính phủ, đồng thời cho thấy cơ quan quản lý Hàn Quốc đang tăng cường giám sát các tổ chức tài chính tham gia hoạt động huy động vốn của Nhà nước./.

Hàn Quốc cảnh báo rủi ro bên ngoài có thể làm biến động thị trường tài chính Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cảnh báo các diễn biến trên thị trường quốc tế có thể làm gia tăng biến động tài chính và ngoại hối trong nước, dù nền tảng kinh tế nước này vẫn được đánh giá tích cực.